Öt év, száz dal, egy szív: jubileumot ünnepel a rácalmási kórus

Rácalmási kórus öt évvel ezelőtt néhány lelkes énekesből alakult, ma pedig már a térség egyik legelismertebb kamarakórusa. A Glória Kamarakórus Gyalus Boglárka vezetésével azóta is hűen őrzi célját: a közös éneklés örömét, a klasszikus kórusművek szépségét és a közösség összetartó erejét. Az ötéves jubileum alkalmával rendezett koncert méltó lezárása volt egy zenei fejezetnek, és kezdete egy új, lendületes korszaknak.

A rácalmási kórus tagjai! Forrás: A kórus közösségi oldala

A rácalmási kórus összetartó ereje!

A kórus repertoárja sokszínű: magyar népdal-feldolgozások, egyházi művek és klasszikus kórusdarabok egyaránt helyet kapnak műsoraikban. A Glória tagjai rendszeres fellépői Rácalmás kulturális eseményeinek, koncertjeiken gyakran vendégművészek – legutóbb Makay Annamária zongoraművész – is közreműködnek. A próbák és előadások mellett a közösségépítés is fontos része mindennapjaiknak: az éneklés barátságokat sző, élményeket ad és összetartja a város zenerajongóit.

A Glória Kamarakórus története jó példa arra, hogy a zene mennyire képes összekapcsolni az embereket.

Az elmúlt öt év nem csupán a koncertek, hanem az együtt átélt pillanatok ideje is volt, bizonyítva, hogy egy kisváros szívében is születhet nagy harmónia. A kórus tagjai és vezetőjük ígérete szerint pedig ez csak a kezdet: a következő években még több dallal, új programokkal és új lendülettel szeretnék megszólítani a közönséget.