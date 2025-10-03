Programajánló

2025. október 3., péntek

Aba

Idősek Világnapja Abán – szeretettel várják a szépkorúakat! 18:00 Polgármesteri köszöntő, 18:15 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde műsora, 18:30 Tóth Tünde előadása.

Székesfehérvár

Horvát táncház 17 órától a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

2025. október 4., szombat

Szabadbattyán

Szüreti felvonulás és bál - 9:00 lovasok gyülekezője a sportpályánál, 10:00: felvonulás kezdete, 21:00 szüreti bál Máté Lajossal.

Alap

Alap Község szombaton ünnepi műsorral köszönti a szépkorúakat, akiket 13 órára várnak az Arany János Művelődési Házba. Az esemény sztárvendége Ihos József lesz.

Füle

Szüreti felvonulás és bál - 15:30: szüreti felvonulás, Hérics Dal- és Táncegylet, Sudri Néptáncegyüttes, 17:30: Óvodások Táncháza a művelődési házban, népi játékok, őszi süti verseny, 21:00 szüreti bál, zenél Őrsi Péter.

Polgárdi

Jótékonysági koncertsorozat keretén belül lép fel Zsigmond Lala 17 órától. Jegyek elővételben és a helyszínen egyaránt kaphatók. Érdeklődni Kovács Zsuzsanna lelkipásztornál lehet. A jegyekből befolyt összeget a templom felújítására fordítják.

Székesfehérvár

Helloweeni tökvásár Harmatosvölgyben - Gyulafehérvári út 54/A

Első Állatvédelmi Nap állatvédelmi szervezetekkel, menhelyekkel, akik előadásokkal, valamint különböző programokkal készülnek az érdeklődőknek 10-től 14 óráig.