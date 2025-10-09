Örökkévalóságba dermedt pillanatok a kastélyban

A Móri Forgatós Néptáncegyüttes háza táján gyakran történik valami. Így természetesen a Móri Bornapok idején is, amikor egy kiállítással készültek a népzenei és néptáncfesztiválra. A tárlat a Lamberg-kastély Kulturális Központban kapott helyet.

A Rácz Zsuzsanna (feketében) által vezetett egyesület négy korcsoportban 70-80 embert mozgat meg hetente

Fotó: HRUBOSFOTO / Forrás: Facebook

A régi táncosok között már van több nagyszülő

– Nehéz dolgunk volt ennél a kiállításnál, mert amikor mi 25 évvel ezelőtt elkezdtünk táncolni és megalakult a csoport, akkor még nem álltak rendelkezésre, főleg ilyen mértékben a digitális fényképek, illetve az azokat készítő eszközök. Nehéz volt visszakutatni a képeket, és közben nagyon sok tagunk felnőtt, gyermekek cseperedtek fel, párok találtak egymásra vagy éppen nagyszülővé váltak az indulás óta. Éppen ezért nem állt a rendelkezésünkre elég anyag. Így döntöttük egy olyan megoldás mellett, hogy pillanatképeket választunk ki a tárlat összeállítása során. A kiállítás azt mutatja meg, rajtunk és a táncosainkon keresztül, amiért mi az egész néptáncot szeretjük, amiért fontosnak tartjuk azt, és szeretnénk, hogy továbbra is fennmaradjon itt Móron éppúgy, mint Magyarország egész területén – mondta el kérdésünkre Rácz Zsuzsanna, a Móri Néptáncbarátok Egyesületének elnöke. Mint megtudtuk, ez a civil szervezet koordinálja a 70-80 főt tanító és megmozgató Forgatós Néptáncegyüttes csoportjait.

Négy korcsoportban zajlik táncoktatás

gyerek – alsó tagozatos általános iskolások

ifi – felső tagozatosok

felnőtt

szenior

Dobban a szív és repül a láb

– Sok ezer fotó megtekintése után arra jutottunk, hogy azt próbáljuk bemutatni, mitől volt szép és emlékezetes nekünk ez a 25 év. Pillanatok, amink belénk égtek. A fellépések előtti utolsó percek izgalma, a szebbnél-szebb viseletek, a libbenő szoknyák, koppanó csizmasarkak, a sok nevetés, az összekacsintások, a teljes szívből, hangosan szóló nóták képes története ez, és a pillanaté, amikor az ember úgy érzi, a nagybőgő húzása után dobban a szíve és repül a lába – fogalmazott Rácz Zsuzsanna a kiállítás megnyitóján. Az egyesület vezetője beszédében megköszönte Möllmann Günterné Erzsébetnek, hogy negyed századdal ezelőtt segített elindítani a csoportot ezen az úton, és mivel fotókiállításról van szó, megköszönte az elnök a fotósoknak is a képeket, így megemlítette beszédében a tagokon, családtagokon és ismerősökön túl Zelovits Gábor, Nánási Pál és Trunger András fotósokat is.