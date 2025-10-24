Zenével és emberekkel telt meg a Vörösmarty Színház előtti tér (videó és galéria)

Székesfehérváron immár hagyománnyá vált, hogy Kálmán Imre születésének és Lehár Ferenc halálának évfordulóján a város az Operett napja alkalmából ünnepel. A Vörösmarty Színház bejárata előtt idén is rengetegen gyűltek össze: zeneszó, taps és közös éneklés töltötte meg a főteret, ahol alig lehetett mozdulni a sok érdeklődőtől.

Az Operett Napja alkalmából tartott rendezvényen zsúfolásig telt a színház előtti tér! Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A rendezvény házigazdája ezúttal is Keller János, a Vörösmarty Színház népszerű művésze volt, aki már évek óta szívügyének tekinti az eseményt. A produkció különlegességét az adta, hogy mellette Váradi Eszter Sára és a színház új igazgatója, Dolhai Attila is színpadra lépett, és közösen varázsolták el a közönséget. A közönség vastapssal köszönte meg az előadást, amely egyszerre volt emlékezés, ünnep és valódi kulturális élmény.

Az Operett napja: Székesfehérváron él a hagyomány!

A fehérvári Operett napja tehát idén is méltó módon tisztelgett Kálmán Imre és Lehár Ferenc munkássága előtt, miközben újra bebizonyította: a zenés színház műfaja ma is él, és továbbra is képes összekapcsolni embereket, generációkat és közösségeket.