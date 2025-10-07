Mesék, titkok és Helka: Nyulász Péter volt a könyvtár vendége

Mezőfalva könyvtárában megtartott beszélgetés során megtudhatták az érdeklődők, hogy Nyulász Péter pályáját mondókás könyvekkel kezdte, mielőtt az ifjúsági irodalom felé fordult. Az interaktív előadás középpontjában a Helka-trilógia állt, amelyet a gyerekek közül sokan ismertek és szerettek. A szerző mesélt a történetek születéséről, a balatoni helyszínek ihlető erejéről, és arról, hogyan keltek életre a regények hősei.

Nyulász Péter elvarázsolta a gyereksereget! Forrás: a könyvtár

Nyulász Péter dedikálás!

Az esemény valódi kedvcsinálónak bizonyult, amely még inkább felkeltette a diákok érdeklődését az olvasás és a fantáziavilág iránt. A tartalmas találkozó dedikálással és közös fotózkodással zárult, így minden résztvevő maradandó élménnyel távozott a könyvtárból.