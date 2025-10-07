42 perce
Mesék, titkok és Helka: Nyulász Péter volt a könyvtár vendége
Október 6-án az Országos Könyvtári Napok keretében különleges élményben volt része a helyi általános iskola 3. és 4. osztályos tanulóinak. Nyulász Péter ifjúsági író látogatott el a könyvtárba, ahol a lelkes diákok izgatottan várták, és számtalan kérdéssel készültek számára.
Forrás: a könyvtár
Mezőfalva könyvtárában megtartott beszélgetés során megtudhatták az érdeklődők, hogy Nyulász Péter pályáját mondókás könyvekkel kezdte, mielőtt az ifjúsági irodalom felé fordult. Az interaktív előadás középpontjában a Helka-trilógia állt, amelyet a gyerekek közül sokan ismertek és szerettek. A szerző mesélt a történetek születéséről, a balatoni helyszínek ihlető erejéről, és arról, hogyan keltek életre a regények hősei.
Nyulász Péter dedikálás!
Az esemény valódi kedvcsinálónak bizonyult, amely még inkább felkeltette a diákok érdeklődését az olvasás és a fantáziavilág iránt. A tartalmas találkozó dedikálással és közös fotózkodással zárult, így minden résztvevő maradandó élménnyel távozott a könyvtárból.