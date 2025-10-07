október 7., kedd

Író-olvasó találkozó!

42 perce

Mesék, titkok és Helka: Nyulász Péter volt a könyvtár vendége

Címkék#Helka#regény#Nyulász Péter#könyvtár

Október 6-án az Országos Könyvtári Napok keretében különleges élményben volt része a helyi általános iskola 3. és 4. osztályos tanulóinak. Nyulász Péter ifjúsági író látogatott el a könyvtárba, ahol a lelkes diákok izgatottan várták, és számtalan kérdéssel készültek számára.

Bokányi Zsolt
Mesék, titkok és Helka: Nyulász Péter volt a könyvtár vendége

Forrás: a könyvtár

Mezőfalva könyvtárában megtartott beszélgetés során megtudhatták az érdeklődők, hogy Nyulász Péter pályáját mondókás könyvekkel kezdte, mielőtt az ifjúsági irodalom felé fordult. Az interaktív előadás középpontjában a Helka-trilógia állt, amelyet a gyerekek közül sokan ismertek és szerettek. A szerző mesélt a történetek születéséről, a balatoni helyszínek ihlető erejéről, és arról, hogyan keltek életre a regények hősei. 

Nyulász Péter
Nyulász Péter elvarázsolta a gyereksereget! Forrás: a könyvtár

Nyulász Péter dedikálás! 

Az esemény valódi kedvcsinálónak bizonyult, amely még inkább felkeltette a diákok érdeklődését az olvasás és a fantáziavilág iránt. A tartalmas találkozó dedikálással és közös fotózkodással zárult, így minden résztvevő maradandó élménnyel távozott a könyvtárból.

 

