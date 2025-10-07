október 7., kedd

A hódító története

1 órája

Napóleon a Cecei Művelődési Házban: Hahner Péter előadása

Címkék#Cecei Művelődési Házban#Napóleon Bonaparte#Hahner Péter

Ez a csütörtök különleges történelmi utazást kínál a Cecei Művelődési Házba látogatóknak. Az új perspektívák Napóleon életéről Hahner Péter történész előadásában tárulnak a közönség elé, lehetőséget adva a beszélgetésre és a kérdések feltevésére is.

Bokányi Zsolt

Ezen a csütörtökön, október 9-én 17 órától a Cecei Művelődési Házban kerül sor Hahner Péter történész előadására, amely a Napóleon életét és örökségét tárgyalja. Az esemény az Országos Könyvtári Napok programsorozat részeként valósul meg, és minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Napóleon
Napóleon Cecén! Forrás: A művelődési ház

Napóleon Cecén! 

Hahner Péter, a Mathias Corvinus Collegium Történelem- és Társadalomtudományi Iskolájának műhelyvezetője, a Napóleon-kutatás elismert szakértője. Előadásában részletesen bemutatja Napóleon Bonaparte életét, politikai pályafutását és kulturális örökségét. A rendezvény során lehetőség nyílik kérdések feltevésére és személyes beszélgetésre is. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs lehetőségek és további információk a Cecei Művelődési Ház hivatalos Facebook oldalán érhetők el.

 

