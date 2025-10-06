október 6., hétfő

Hatalmas elismerés!

41 perce

Népdalban élő hagyomány: Vass Lajos Nagydíjat nyert a Nagylóki Népdalkör és Csobolyó Citerazenekar!

Címkék#hagyomány#Csobolyó Citerazenekar#Vass Lajos Nagydíj#munka#Nagylóki Népdalkör

A magyar népzene újabb nagylóki sikert könyvelhet el: a Nagylóki Népdalkör és a Csobolyó Citerazenekar a XV. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjén Vass Lajos Nagydíj fokozatot ért el felnőtt kategóriában. Nagylóki népdalkör tagjai ezzel a legmagasabb szakmai elismerések egyikét hozták el, méltán öregbítve településük és Fejér vármegye hírnevét.

Bokányi Zsolt
Népdalban élő hagyomány: Vass Lajos Nagydíjat nyert a Nagylóki Népdalkör és Csobolyó Citerazenekar!

Fotó: Nagylók közösségi oldala

Nagylóki népdalkör több mint húsz éve őrzi a magyar népzene és a közösségi éneklés hagyományait. A Csobolyó Citerazenekarral közösen rendszeresen fellépnek megyei és országos rendezvényeken, de szívesen viszik a népdalokat határon túlra is. Repertoárjukban dunántúli, felvidéki és erdélyi dallamok éppúgy megtalálhatók, mint a helyi gyűjtésekből származó, ritkábban hallható énekek. 

Nagylóki népdalkör
 Nagylóki népdalkör tagjai  a legmagasabb szakmai elismerések egyikét hozták el! Fotó: Nagylók közösségi oldala

A Nagylóki népdalkör siekre!

A csoportot Nagy László vezeti, aki népművelőként és pedagógusként hosszú évek óta dolgozik a népzene közösségteremtő erejének megőrzésén. A citerások és énekesek között több generáció is képviselteti magát, ami különösen értékessé teszi a munkájukat: a fiatalok a színpadon tanulják meg, mit jelent a hagyomány, az idősebbek pedig továbbadják mindazt, amit egy életen át őriztek. A Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntője a legnagyobb presztízsű megmérettetések közé tartozik, ahol a zsűri olyan népzenészekből és kutatókból áll, akik országos szinten is mércét jelentenek. 

A nagylóki csoport produkciója a szakmai értékelés szerint nemcsak zenei pontosságával, hanem érzelmi mélységével és közösségi erejével tűnt ki.

A most elnyert Vass Lajos Nagydíj újabb mérföldkő a csoport életében. A tagok szerint az elismerés nem csupán a felkészülésről és a színpadi teljesítményről szól, hanem arról a szeretetről is, amely minden közös éneklés mögött ott van. A nagylóki közösség méltán lehet büszke a Népdalkörre és a Csobolyó Citerazenekarra, hiszen munkájukkal nemcsak a zenei örökséget őrzik, hanem a közösség összetartozását is erősítik. A népdal itt nem csupán hagyomány, hanem élő, lüktető része a falu szívének.

 

