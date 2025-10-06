Múzeumi programok Székesfehérváron és Pákozdon

A hónap műtárgya

A hónap műtárgya – Székesfehérvár kiváltságlevele. Időszaki kiállítás. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház, fogadócsarnok (Fő utca 6.). Megtekinthető november 2-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. (A belépés díjtalan.)

Székesfehérvár 1688. május 19-én szabadult fel a török uralom alól. Ezután a Bécsi Udvari Kamara mind a vármegyét, mind a várost újszerzeményi területnek nyilvánította, s felosztotta három provizorátusra, amelyet a kamara irányított. A legnagyobb a Székesfehérvári provizorátus volt, élén a hírhedt Vánosy Lőrinc állt, aki a Bécsi Udvar kéréseit a legjobban kiszolgálta. Hosszú huzavona után 1693-ban a város részlegesen és névlegesen visszakapta a jogait, azonban eredeti jogállását megtagadták. 1696-ban Buda, Pest, Esztergom mellett Eszterházy Pál nádor kérte Székesfehérvár szabad királyi várossá nyilvánítását, régi jogainak visszaállítását.

Hosszú tárgyalás után a megszorult Bécsi Udvar végül engedélyezte a városnak, hogy pénzzel megválthassa a fegyverváltságot (ius armorum). Végül Lipót császár 1703. október 23-án kiadta a Diploma Leopoldinumot, amelyben a többi között Székesfehérvár is visszakapta régi jogait. Ezt a Diplomát, illetve ennek a városra vonatkozó részét másolták le „mindennapi használatra”, és osztották szét az intézményeknek. Ezeket német és magyar nyelvre fordították le, hogy a tanácsüléseken, amennyiben szükség van rá, használhassák. A múzeum újkortörténeti gyűjteménye egy ilyen példányt őriz.

Négykezes kedd

Négykezes kedd – Illatpárna hímzése francia szalag hímzéssel. Időpont: október 7., kedd 10–13 óra. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Hetedhét Játékmúzeum (Székesfehérvár, Oskola utca 2–4.). Az alkotó programon az érdeklődők polgári hímzések ihlette textil rózsás illatpárnát hímezhetnek Kárpáti-Somogyi Csilla művésztanár vezetésével. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött: [email protected]; 06-70-664-6170.

Éjjel életre kel a kiállítás

Éjjel életre kel a kiállítás – Emberek a tárgyak mögött. Időpont: október 7., kedd 17–18.30 óra. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár (Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.). Az interaktív tárlatvezetésen találkozás a sóvárgó feleséggel, a kőbaltás ősemberrel és a rámenős kereskedővel. A rendhagyó tárlatvezetés során az érdeklődők a tárgyakhoz kapcsolódva kitalált szereplők révén ismerhetik meg közelebbről nemcsak a múzeum történetét, hanem azokat a világokat is, amelyekről a kiállítás tárgyai mesélnek. (A belépés díjtalan.) További időpontok: október 28. és november 4. 17 és 18.30 óra között.