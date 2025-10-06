2 órája
Múzeumi programok Székesfehérváron és Pákozdon
A hónap műtárgya – Négykezes kedd – Éjjel életre kel a kiállítás – A változás állandósága – Bogozzuk ki együtt! – Hit, remény és rajzfilm – János vitéz – Kurátori tárlatvezetés – Gyógynövénygyűjtő túra… – A Szent István Király Múzeum programjaiból csemegéztünk
A hónap műtárgya
A hónap műtárgya – Székesfehérvár kiváltságlevele. Időszaki kiállítás. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház, fogadócsarnok (Fő utca 6.). Megtekinthető november 2-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. (A belépés díjtalan.)
Székesfehérvár 1688. május 19-én szabadult fel a török uralom alól. Ezután a Bécsi Udvari Kamara mind a vármegyét, mind a várost újszerzeményi területnek nyilvánította, s felosztotta három provizorátusra, amelyet a kamara irányított. A legnagyobb a Székesfehérvári provizorátus volt, élén a hírhedt Vánosy Lőrinc állt, aki a Bécsi Udvar kéréseit a legjobban kiszolgálta. Hosszú huzavona után 1693-ban a város részlegesen és névlegesen visszakapta a jogait, azonban eredeti jogállását megtagadták. 1696-ban Buda, Pest, Esztergom mellett Eszterházy Pál nádor kérte Székesfehérvár szabad királyi várossá nyilvánítását, régi jogainak visszaállítását.
Hosszú tárgyalás után a megszorult Bécsi Udvar végül engedélyezte a városnak, hogy pénzzel megválthassa a fegyverváltságot (ius armorum). Végül Lipót császár 1703. október 23-án kiadta a Diploma Leopoldinumot, amelyben a többi között Székesfehérvár is visszakapta régi jogait. Ezt a Diplomát, illetve ennek a városra vonatkozó részét másolták le „mindennapi használatra”, és osztották szét az intézményeknek. Ezeket német és magyar nyelvre fordították le, hogy a tanácsüléseken, amennyiben szükség van rá, használhassák. A múzeum újkortörténeti gyűjteménye egy ilyen példányt őriz.
Négykezes kedd
Négykezes kedd – Illatpárna hímzése francia szalag hímzéssel. Időpont: október 7., kedd 10–13 óra. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Hetedhét Játékmúzeum (Székesfehérvár, Oskola utca 2–4.). Az alkotó programon az érdeklődők polgári hímzések ihlette textil rózsás illatpárnát hímezhetnek Kárpáti-Somogyi Csilla művésztanár vezetésével. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött: [email protected]; 06-70-664-6170.
Éjjel életre kel a kiállítás
Éjjel életre kel a kiállítás – Emberek a tárgyak mögött. Időpont: október 7., kedd 17–18.30 óra. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Csók István Képtár (Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.). Az interaktív tárlatvezetésen találkozás a sóvárgó feleséggel, a kőbaltás ősemberrel és a rámenős kereskedővel. A rendhagyó tárlatvezetés során az érdeklődők a tárgyakhoz kapcsolódva kitalált szereplők révén ismerhetik meg közelebbről nemcsak a múzeum történetét, hanem azokat a világokat is, amelyekről a kiállítás tárgyai mesélnek. (A belépés díjtalan.) További időpontok: október 28. és november 4. 17 és 18.30 óra között.
A változás állandósága
A változás állandósága – városnéző séta. A túra időpontja: október 7., kedd 17 óra; találkozási pontja: Szent István Király Múzeum, Rendház (Székesfehérvár, Fő utca 6.). (A belépés díjtalan.)
Székesfehérváron, a török idők után, nagyszabású építési munkák indultak el, amelyek révén kialakult a barokk belváros, majd ezt a 19. század elején egy klasszicista, polgári építkezés egészítette ki. Az 1930-as évek beruházásai révén nemcsak új, modern felfogásban felhúzott tömbök létesültek, de jelentős változáson esett át több középület a funkcionalista átalakítás jegyében.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja eseménysorozat keretén belül ezeket a trendfordulókat kísérhetik figyelemmel a résztvevők a múzeum újkortörténeti gyűjteményének munkatársai által tartott interaktív városismereti sétán. Esőnap: október 14., kedd 17–18 óra között.
Bogozzuk ki együtt!
Bogozzuk ki együtt! Szabóné Szűts Angéla művészetterapeuta alkotással egybekötött, művészetterápiás elemekkel átszőtt önismereti foglalkozást tart felnőtteknek október 8-án, szerdán 14 és 17 óra között Hager Ritta Via Lucis – Belső fény című kiállításában Székesfehérváron, a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban (Várkörút 32.).
Feladatok vagy vágyak? Kötelesség vagy választás? Megfelelés vagy belső késztetés? Mi vezet? Merre megy az utam? Bogozzuk ki együtt az összekuszálódott szálakat Hager Ritta textiltervező iparművész alkotásainak segítségével.
A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a
[email protected] email címen. A foglalkozáson való részvétel a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe.
Hit, remény és rajzfilm
Tárlatvezetés Jankovics Marcel – Hit, remény és rajzfilm című kiállításán Tóth Norbert kurátorral október 8-án, szerdán 15 órakor Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendházában (Fő utca 6.).
A tárlatvezetés során Tóth Norbert betekintést nyújt Jankovics Marcell (1941–2021) Kossuth-díjas filmrendező, grafikus és művelődéstörténész életébe és munkásságába, mindezt izgalmas történetekkel megfűszerezve.
A tárlatvezetés időtartama kb. 60 perc. A tárlatvezetés a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe.
János vitéz
János vitéz. Előadás október 8-án, szerdán 16.30 órakor a múzeum Rendházának fogadócsarnokában. Hit, remény és rajzfim – Jankovics Marcell és alkotótársai előadássorozat, IV. rész. (A belépés díjtalan.)
A János vitéz Jankovics Marcell egyik legismertebb alkotása, a magyar animációs filmtörténet egyik meghatározó darabja. A Petőfi Sándor születésének 150. évfordulójára elkészült első, egész estét betöltő rajzfilm a mai napig töretlen sikernek örvend.
A vendég Keserü Katalin művészettörténész, Rófusz Ferenc animációs rendező, Ternovszky Béla rajzfilmrendező, valamint Dénes Zoltán operatőr, megemlékezve Richly Zsoltról és Nepp Józsefről.
A programsorozat a Szent István Király Múzeum, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Magyar Művészeti Akadémia Veszprémi Regionális Munkacsoportja szervezésében valósul meg.
Kurátori tárlatvezetés
Kurátori tárlatvezetés az Egy múzeum tekintete című kiállításban október 11-én, szombaton 15 és 16.30 óra között a Csók István Képtárban. A tárlaton Izinger Katalin, a kiállítás kurátora vezeti végig az érdeklődőket. A gazdag anyagot felvonultató kiállítás a múzeum első 150 évének történetét, jelentős eseményeit és gyűjteményének alakulását mutatja be. A tárlatvezetés a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe, időtartama kb. 90 perc. (A kiállítóterek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció szükséges a [email protected] email címen.)
Gyógynövénygyűjtő túra
Herbarius program – Pákozd kincsei. Gyógynövénygyűjtő túra október 12-én, vasárnap 9.30 órától. Folytatódik az őszi termések és gyógynövények gyűjtése. A résztvevők Pákozd dombjaira indulnak, ahol bőven található csipkebogyó és galagonyatermés.
A napos hegyoldalakon még megtalálhatók az utolsó virágos hajtások is, így gyűjthető katángkóró, csalán, galajfélék, útifű, ökörfarkkóró, cickafarok, és természetesen minden, ami még az út során felfedezhető. Túravezető Lencsés Rita gyógynövényszakértő.
Megközelítés egyénileg autóval, vagy a székesfehérvári buszpályaudvar 8-as kocsiállásáról 9 óra 10-kor induló járattal. Találkozás 9 óra 30-kot a Hősök terén, a parkolónál. A gyűjtéshez érdemes kosarat, papírzacskót, vászontáskát, vágóeszközt, poharat és kis ásót vinni. A túra kb. 12 óra 30-ig tart majd.
A tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges:
[email protected], 06-70-338-6173; [email protected], 06-30-296-6480. A program időjárásfüggő, célszerű a túra előtt tájékozódni a megadott elérhetőségeken.