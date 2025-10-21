Múzeumi programok Székesfehérváron és Lovasberényben

A hónap műtárgya

A hónap műtárgya – Székesfehérvár kiváltságlevele. Időszaki kiállítás. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház, fogadócsarnok (Fő utca 6.). Megtekinthető november 2-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. (A belépés díjtalan.)

Indítsa a hetet a múzeumban!

Utolsó lehetőségek a november 9-éig látogatható nagyszabású kiállításon! Indítsa a hetet október 20-án, hétfőn 16.30 órakor a múzeumban! Tárlatvezetés Székesfehérváron, a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.) Izinger Katalin kurátorral az Egy múzeum tekintete című, a Szent István Király Múzeum első 150 évét bemutató kiállításban. A gazdag anyagot felvonultató kiállítás a múzeum jelentős eseményeit és gyűjteményeinek alakulását mutatja be.

A tárlatvezetések a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehetők igénybe. A tárlatvezetés időtartama kb. 90 perc. A kiállítóterek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció szükséges a [email protected] címen. A következő időpont: október 27. (hétfő) 16.30 óra.

Moskovszky 100 – Emlékkonferencia

Emlékkonferencia Moskovszky Éva születésének 100. évfordulója alkalmából. Időpont: október 20. (hétfő). Helyszín: 10 órától a székesfehérvári városháza dísztermében (Városház tér 1.); 12 órától a Hetedhét Játékmúzeumban (Hiemer-ház, Oskola utca 2–4.).

Program: 10–10.30 óra: Köszöntők. 10.30–12 óra: Felvezető előadás: Illyés Endre: Emlékmorzsák Éva néni Tündének írt leveleiből. I. kerekasztal-beszélgetés: Moskovszky Éva szerepe és jelentősége a hazai és a nemzetközi játékkutatásban. 13–14.30 óra: Felvezető előadás: Nagy Veronika: A Moskovszky-gyűjtemény mint múzeumi gyűjtemény. II. kerekasztal-beszélgetés: Játék és gyűjtés köz- és magángyűjteményekben. 15–16.30 óra: Felvezető előadás: Varga Dóra: A Hetedhét Játékmúzeum múzeumpedagógiája. III. kerekasztal-beszélgetés: Játék – múzeum – pedagógia.

Moskovszky 100 – Könyvbemutatók

A Moskovszky Éva születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferenciához kapcsolódóan két könyvet mutatnak be október 20-án (hétfőn) 17 órakor a Hetedhét Játékmúzeumban. (A belépés díjtalan.)