2 órája
Múzeumi programok Székesfehérváron és Lovasberényben
A hónap műtárgya – Indítsa a hetet a múzeumban! – Moskovszky 100: emlékkonferencia és könyvbemutató – Vármegyei rajzpályázat – Fénykerékpár, avagy a végzet hatalma! – Bogozzuk ki együtt! – 150 évünk, 150 ékünk – Silent Zone – Ássunk le a gyökerekig!... – A Szent István Király Múzeum programjaiból csemegéztünk.
A hónap műtárgya
A hónap műtárgya – Székesfehérvár kiváltságlevele. Időszaki kiállítás. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház, fogadócsarnok (Fő utca 6.). Megtekinthető november 2-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. (A belépés díjtalan.)
Indítsa a hetet a múzeumban!
Utolsó lehetőségek a november 9-éig látogatható nagyszabású kiállításon! Indítsa a hetet október 20-án, hétfőn 16.30 órakor a múzeumban! Tárlatvezetés Székesfehérváron, a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.) Izinger Katalin kurátorral az Egy múzeum tekintete című, a Szent István Király Múzeum első 150 évét bemutató kiállításban. A gazdag anyagot felvonultató kiállítás a múzeum jelentős eseményeit és gyűjteményeinek alakulását mutatja be.
A tárlatvezetések a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehetők igénybe. A tárlatvezetés időtartama kb. 90 perc. A kiállítóterek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció szükséges a [email protected] címen. A következő időpont: október 27. (hétfő) 16.30 óra.
Moskovszky 100 – Emlékkonferencia
Emlékkonferencia Moskovszky Éva születésének 100. évfordulója alkalmából. Időpont: október 20. (hétfő). Helyszín: 10 órától a székesfehérvári városháza dísztermében (Városház tér 1.); 12 órától a Hetedhét Játékmúzeumban (Hiemer-ház, Oskola utca 2–4.).
Program: 10–10.30 óra: Köszöntők. 10.30–12 óra: Felvezető előadás: Illyés Endre: Emlékmorzsák Éva néni Tündének írt leveleiből. I. kerekasztal-beszélgetés: Moskovszky Éva szerepe és jelentősége a hazai és a nemzetközi játékkutatásban. 13–14.30 óra: Felvezető előadás: Nagy Veronika: A Moskovszky-gyűjtemény mint múzeumi gyűjtemény. II. kerekasztal-beszélgetés: Játék és gyűjtés köz- és magángyűjteményekben. 15–16.30 óra: Felvezető előadás: Varga Dóra: A Hetedhét Játékmúzeum múzeumpedagógiája. III. kerekasztal-beszélgetés: Játék – múzeum – pedagógia.
Moskovszky 100 – Könyvbemutatók
A Moskovszky Éva születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferenciához kapcsolódóan két könyvet mutatnak be október 20-án (hétfőn) 17 órakor a Hetedhét Játékmúzeumban. (A belépés díjtalan.)
Nagy Veronika: Díszes társaság – A Moskovszky-gyűjtemény babái (tematikus műtárgykatalógus). A kötetet bemutatja Tészabó Júlia művészettörténész, egyetemi docens, a kötet szakmai lektora.
Alba Regia 53. A Szent István Király Múzeum évkönyve (Separatum) – Moskovszky 100. Művelődéstörténeti tanulmányok a Moskovszky-gyűjtemény tárgyairól. A kötetet bemutatja: Bereczki Ibolya címzetes főigazgató-helyettes, muzeológus (Szabadtéri Néprajzi Múzeum).
Vármegyei rajzpályázat (kiállítás-megnyitó)
Kondor Béla átiratok. Vármegyei rajzpályázat, kiállítás-megnyitó október 21-én (kedden) 15 órakor az Új Magyar Képtárban (Megyeház utca 17.). A Kondor Kör 50 éves jubileumi kiállítás-sorozatának negyedik tárlata. A kiállítást megnyitja: Schrenk Rita Anna es Szűts Angéla, a Kondor Kör vezetői. Közreműködnek a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei: Áchim Laura, Kovács Enikő, Szabó-Nagy Csenge, Varga Eszter. A zsűri tagjai: Pinke Miklós képzőművész, a Kondor Kör korábbi vezetője és Varga Gábor Farkas grafikusművész. A kiállítás megtekinthető november 30-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.
Fénykerékpár, avagy a végzet hatalma!
Fénykerékpár, avagy a végzet hatalma! Időpont: október 22. (szerda) 17.30 óra. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Országzászló téri kiállítóhely. Tárlatvezetés irodalmi betétekkel és kénykerékpáros végzettel Minψó Szert Károly FoToNoIrE jelenségek nem lineáris dinamikája című kiállításán. (A belépés díjtalan.) Közreműködnek: Ertl Zsombor (Vígszínház), Kádas József (Vörösmarty Színház) színművészek és Minψó Szert Károly fotógráfus, képzőművész.
Az alkotó kiválasztott képei kapcsán beszél eddigi munkásságáról, valamint a tárgyhoz tartozó művészettörténeti elemzések részletei és poémák hangzanak el a két színművész interpretálásában. A nézők közbekérdezhetnek, a szervezők örömmel veszik a kialakuló dialógusokat, a műsor záróakkordja a művész meglepetés témájú analóg fotográfiai fénykerékpár performansza, valódi képalkotással a nézők szeme láttára. Fénykerékpár, avagy a végzet hatalma!
Bogozzuk ki együtt!
Bogozzuk ki együtt! Szabóné Szűts Angéla művészetterapeuta alkotással egybekötött, művészetterápiás elemekkel átszőtt önismereti foglalkozást tart felnőtteknek október 22-én, szerdán 14 és 17 óra között Hager Ritta Via Lucis – Belső fény című kiállításában. Helyszín: Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Székesfehérvár, Várkörút 32.).
Feladatok vagy vágyak? Kötelesség vagy választás? Megfelelés vagy belső késztetés? Mi vezet? Merre megy az utam? Bogozzuk ki együtt az összekuszálódott szálakat Hager Ritta textiltervező iparművész alkotásainak segítségével.
A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a [email protected] email címen. A foglalkozáson való részvétel a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe.
150 évünk – 150 ékünk
150 évünk –150 ékünk. A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében múzeumpedagógiai foglalkozást tartanak október 22-én (szerdán) 16 órakor a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.).
Társadalmi rang, kapcsolati státusz, aktuális hangulat, szemléletmód és kifejezőeszköz. A te ékszereid, öltözék-kiegészítőid mit üzennek rólad? Mit szeretnél kifejezni, képviselni viselésükkel? Trend, humor, mélység, trauma, (ön)reflexió, közösség. Az Egy múzeum tekintete – A Szent István Király Múzeum első 150 éve kiállításhoz kapcsolódóan különböző újrahasznosítható alapanyagok felhasználásával, számos applikációs és díszítő technika alkalmazásával készülnek el az érdeklődők egyedi öltözék-kiegészítői. (A belépés díjtalan.)
Silent Zone (kiállítás-megnyitó)
Silent Zone – Deák Balázs fotós, filmes (fotó)tárlatának megnyitója október 24-én (pénteken) 18 órakor a Pelikán Galériában (Székesfehérvár, Kossuth Lajos utca 15.). A kiállítást megnyitja: Szabó Dezső fotográfus. A tárlat megtekinthető november 21-éig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan. (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Művészek Társasága.)
Ássunk le a gyökerekig!
Ássunk le a gyökerekig! Gyógynövénygyűjtő túra október 26-án (vasárnap), Lovasberényben. Mielőtt hidegebbre fordulna az idő, itt az ideje a gyökérásásnak! Folytatódik az utolsó őszi gyógynövények betakarítása. A résztvevők fekete nadálytőt, csalánt, katángkórót és gyermekláncfű gyökeret gyűjtenek, illetve még fellelhető néhány gyógynövény is. Túravezető: Lencsés Rita gyógynövényszakértő.
Megközelítés egyénileg autóval, vagy a székesfehérvári buszpályaudvar 11-es kocsiállásáról 8.30-kor induló járattal. A verebi elágazásnál kell leszállni, találkozás 9 órakor a Liget köznél. A gyűjtéshez érdemes kosarat, papírzacskót, vászontáskát, vágóeszközt, poharat és kis ásót vinni. A túra kb. déli 12 óráig tart majd.
A tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges:
[email protected], 06-70-338-6173; [email protected], 06-30-296-6480. A program időjárásfüggő, célszerű a túra előtt mindig tájékozódni a megadott elérhetőségeken.