Múzeumi programok Székesfehérváron

Indítsa a hetet a múzeumban! – Társasjáték-készítés a családi napon – Emberek a tárgyak mögött: Éjjel életre kel a kiállítás – Önismereti foglalkozás: Bogozzuk ki együtt! – A Szent István Király Múzeum programjaiból csemegéztünk.

V. Varga József
Múzeumi programok Székesfehérváron

Éjjel életre kel a kiállítás – Emberek a tárgyak mögött

Forrás: A múzeum

Indítsa a hetet a múzeumban!

Utolsó lehetőségek a november 9-éig látogatható nagyszabású kiállításon! Indítsa a hetet október 27-én, hétfőn 16.30 órakor a múzeumban! Tárlatvezetés Székesfehérváron, a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.) Izinger Katalin kurátorral az Egy múzeum tekintete című, a Szent István Király Múzeum első 150 évét bemutató kiállításban. A gazdag anyagot felvonultató kiállítás a múzeum jelentős eseményeit és gyűjteményeinek alakulását mutatja be.

A tárlatvezetések a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehetők igénybe. A tárlatvezetés időtartama kb. 90 perc. A kiállítóterek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció szükséges a [email protected] címen.

Társasjáték-készítés a családi napon

Családi nap – Társasjáték-készítés. Időpont: október 28. (kedd) 10 óra. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Hetedhét Játékmúzeum (Székesfehérvár, Oskola utca 2–4.). A résztvevők az alkotó alkalmon régi játékok ihlette táblás társasjátékot készíthetnek dédszüleink játékai alapján, kézzel készült dobókockával és bábukkal, polgári stílusban.

A program előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni lehet az alábbi elérhetőségeken: Tóth Eszter: [email protected], 06-70-664-6170.

Éjjel életre kel a kiállítás

Éjjel életre kel a kiállítás – Emberek a tárgyak mögött. Időpont: október 28. (kedd) 17–18.30 óra. Helyszín: Csók István Képtár. A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében találkozzon sóvárgó feleséggel, kőbaltás ősemberrel és rámenős kereskedővel az interaktív tárlatvezetésen! A rendhagyó program során a látogatók a tárgyakhoz kapcsolódva, kitalált szereplők révén ismerhetik meg közelebbről nemcsak a múzeum történetét, munkáját, hanem azokat a világokat is, amelyekről a kiállítás tárgyai mesélnek. (A belépés díjtalan.) További időpont: november 4. (kedd) 17–18.30 óra között.

Bogozzuk ki együtt!

Bogozzuk ki együtt! Szabóné Szűts Angéla művészetterapeuta alkotással egybekötött, művészetterápiás elemekkel átszőtt önismereti foglalkozást tart felnőtteknek október 29-én, szerdán 14 és 17 óra között Hager Ritta Via Lucis – Belső fény című kiállításában. Helyszín: Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Székesfehérvár, Várkörút 32.).

Feladatok vagy vágyak? Kötelesség vagy választás? Megfelelés vagy belső késztetés? Mi vezet? Merre megy az utam? Bogozzuk ki együtt az összekuszálódott szálakat Hager Ritta textiltervező iparművész alkotásainak segítségével.

A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a [email protected] email címen. A foglalkozáson való részvétel a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe.

 

