Múzeumi programok Székesfehérváron

Indítsa a hetet a múzeumban!

Utolsó lehetőségek a november 9-éig látogatható nagyszabású kiállításon! Indítsa a hetet október 27-én, hétfőn 16.30 órakor a múzeumban! Tárlatvezetés Székesfehérváron, a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.) Izinger Katalin kurátorral az Egy múzeum tekintete című, a Szent István Király Múzeum első 150 évét bemutató kiállításban. A gazdag anyagot felvonultató kiállítás a múzeum jelentős eseményeit és gyűjteményeinek alakulását mutatja be.

A tárlatvezetések a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehetők igénybe. A tárlatvezetés időtartama kb. 90 perc. A kiállítóterek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció szükséges a [email protected] címen.

Társasjáték-készítés a családi napon

Családi nap – Társasjáték-készítés. Időpont: október 28. (kedd) 10 óra. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Hetedhét Játékmúzeum (Székesfehérvár, Oskola utca 2–4.). A résztvevők az alkotó alkalmon régi játékok ihlette táblás társasjátékot készíthetnek dédszüleink játékai alapján, kézzel készült dobókockával és bábukkal, polgári stílusban.

A program előzetes regisztrációhoz kötött, regisztrálni lehet az alábbi elérhetőségeken: Tóth Eszter: [email protected], 06-70-664-6170.

Éjjel életre kel a kiállítás

Éjjel életre kel a kiállítás – Emberek a tárgyak mögött. Időpont: október 28. (kedd) 17–18.30 óra. Helyszín: Csók István Képtár. A Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat keretében találkozzon sóvárgó feleséggel, kőbaltás ősemberrel és rámenős kereskedővel az interaktív tárlatvezetésen! A rendhagyó program során a látogatók a tárgyakhoz kapcsolódva, kitalált szereplők révén ismerhetik meg közelebbről nemcsak a múzeum történetét, munkáját, hanem azokat a világokat is, amelyekről a kiállítás tárgyai mesélnek. (A belépés díjtalan.) További időpont: november 4. (kedd) 17–18.30 óra között.

Bogozzuk ki együtt!

Bogozzuk ki együtt! Szabóné Szűts Angéla művészetterapeuta alkotással egybekötött, művészetterápiás elemekkel átszőtt önismereti foglalkozást tart felnőtteknek október 29-én, szerdán 14 és 17 óra között Hager Ritta Via Lucis – Belső fény című kiállításában. Helyszín: Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Székesfehérvár, Várkörút 32.).