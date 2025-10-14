Múzeumi programok Székesfehérváron

A hónap műtárgya

A hónap műtárgya – Székesfehérvár kiváltságlevele. Időszaki kiállítás. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház, fogadócsarnok (Fő utca 6.). Megtekinthető november 2-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. (A belépés díjtalan.)

Indítsa a hetet a múzeumban!

Utolsó lehetőségek a november 9-éig látogatható nagyszabású kiállításon! Indítsa a hetet október 13-án, hétfőn 16.30 órakor a múzeumban! Tárlatvezetés Székesfehérváron, a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.) Izinger Katalin kurátorral az Egy múzeum tekintete című, a Szent István Király Múzeum első 150 évét bemutató kiállításban. A gazdag anyagot felvonultató kiállítás a múzeum jelentős eseményeit és gyűjteményeinek alakulását mutatja be.

A tárlatvezetések a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehetők igénybe. A tárlatvezetés időtartama kb. 90 perc. A kiállítóterek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció szükséges a [email protected] címen.

További időpontok: október 20., hétfő 16.30 óra és október 27., hétfő 16.30 óra.

Közös emlékeink

Közös emlékeink – 150 éves a múzeum. Kerekasztal-beszélgetés október 14-én, kedden 17 órakor Székesfehérváron, a múzeum Országzászló téri kiállítóhelyén. A kerekasztal-beszélgetés az Egy múzeum tekintete – A Szent István Király Múzeum első 150 éve című kiállítás kísérőrendezvénye. (A belépés díjtalan.)

A múzeum – korábbi és jelenlegi munkatársai segítségével – személyes emlékeken keresztül mutatja be a múzeumi munkát, a múzeumi hétköznapokat, ünnepi alkalmakat, felidézve tréfás vagy drámai helyzeteket. A beszélgetés résztvevői: Demeter Zsófia történész, volt múzeumigazgató, Szűcs Erzsébet művészettörténész és Varró Ágnes néprajzkutató. A katalógust Izinger Katalin művészettörténész mutatja be.

A rendezvényen kedvezményesen megvásárolható az intézmény 150 éves történetét bemutató kiállítás katalógusa.

Bogozzuk ki együtt!

Bogozzuk ki együtt! Szabóné Szűts Angéla művészetterapeuta alkotással egybekötött, művészetterápiás elemekkel átszőtt önismereti foglalkozást tart felnőtteknek október 15-én, szerdán 14 és 17 óra között Hager Ritta Via Lucis – Belső fény című kiállításában. Helyszín: Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Székesfehérvár, Várkörút 32.).

Feladatok vagy vágyak? Kötelesség vagy választás? Megfelelés vagy belső késztetés? Mi vezet? Merre megy az utam? Bogozzuk ki együtt az összekuszálódott szálakat Hager Ritta textiltervező iparművész alkotásainak segítségével.

A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a

[email protected] email címen. A foglalkozáson való részvétel a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe.