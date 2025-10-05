Magyarnak lenni a Délvidéken ma is küldetés

,,Megnyugtat azon öntudat, hogy Istentől kapott tehetségemet nem hevertettem parlagon, hanem tettem, amennyit tettem, tennem kellett és lehetett.” Iványi István tanár, történész gondolatait idézte fel bevezetőjében Varga Diósi Viola, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány vajdasági programokkal megbízott igazgatója az MCC székesfehérvári képzési központjában tartott előadásán.

Varga Diósi Viola előadása az MCC székesfehérvári képzési központjában

Fotó: Nagy Norbert

MCC a határon túl

Az közönség az előadás elején megismerhette a képviselet-vezető korábbi munkásságát, aki kihangsúlyozta, hogy milyen nagy fejlődés ment végbe a december 5-i tragédia után. Másfél évtizede végre új kapcsolatok nyíltak az anyaországgal, melynek keretében már nem pusztán egy másik ország polgárainak érezhetik magukat, hanem a magyar közösség szerves, határon túli részének, sőt találóan: külhoniaknak. Ezért is csatlakozott örömmel az MCC közösségéhez, hiszen az MCC külhoni kapcsolatai a Kárpát-medencében a tehetséggondozó programok kiterjesztésére, a nemzetközi együttműködésekre és a Kárpát-medencei magyar tehetségek támogatására irányulnak.

Magyarként a Délvidéken

Varga Diósi Viola előadásában személyes, sokszor megható történetekkel, kulisszatitkokkal ismertette a vajdasági életérzést. Kiderült például az is, hogy miként választhattak a magyar közösségnek a hivatalos magyar jelképeket összevegyítő zászlót – a szerb törvények betartásával. Helyzetelemzésében bemutatta a magyar lakosság léleklélekszámának sajnálatos alakulását Szabadka városban, a Vajdaságban és Szerbiában a 2002-es, a 2011-es és a 2022-es népszámlálási adatok alapján. Ennél pozitívabb képet festenek viszont a vajdasági magyar közösség erőforrásai.

Fotó: Nagy Norbert

Magyar nyelvű oktatás, média és kulturális élet

A vajdasági magyar közösség több olyan erőforrással rendelkezik, amelyek biztosítják fennmaradását, fejlődését és érdekeinek érvényesítését. Az egyik legfontosabb pillér az erős politikai érdekképviselet, amely képes a közösség szempontjait megjeleníteni mind a szerbiai, mind a magyarországi döntéshozatalban. Ehhez szorosan kapcsolódik a működő kisebbségi önkormányzatiság, amelynek intézményesített formája a Magyar Nemzeti Tanács (MNT). Az MNT kiemelt hatáskörökkel rendelkezik az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás és a hivatalos nyelvhasználat területén, így közvetlenül befolyásolja a vajdasági magyarok mindennapjait.