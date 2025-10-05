1 órája
Magyarnak lenni a Délvidéken ma is küldetés
Magyarként a Délvidéken címmel tart előadást szerdán a Mathias Corvinus Collegium székesfehérvári képzési központjában Varga Diósi Viola, az MCC vajdasági programokkal megbízott igazgatója. Az MCC rendezvényén a külhoni magyarság helyzetéről, az oktatási hálózatról, a kulturális életről és a magyar közösség jövőjéről beszélt.
,,Megnyugtat azon öntudat, hogy Istentől kapott tehetségemet nem hevertettem parlagon, hanem tettem, amennyit tettem, tennem kellett és lehetett.” Iványi István tanár, történész gondolatait idézte fel bevezetőjében Varga Diósi Viola, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Alapítvány vajdasági programokkal megbízott igazgatója az MCC székesfehérvári képzési központjában tartott előadásán.
MCC a határon túl
Az közönség az előadás elején megismerhette a képviselet-vezető korábbi munkásságát, aki kihangsúlyozta, hogy milyen nagy fejlődés ment végbe a december 5-i tragédia után. Másfél évtizede végre új kapcsolatok nyíltak az anyaországgal, melynek keretében már nem pusztán egy másik ország polgárainak érezhetik magukat, hanem a magyar közösség szerves, határon túli részének, sőt találóan: külhoniaknak. Ezért is csatlakozott örömmel az MCC közösségéhez, hiszen az MCC külhoni kapcsolatai a Kárpát-medencében a tehetséggondozó programok kiterjesztésére, a nemzetközi együttműködésekre és a Kárpát-medencei magyar tehetségek támogatására irányulnak.
Magyarként a Délvidéken
Varga Diósi Viola előadásában személyes, sokszor megható történetekkel, kulisszatitkokkal ismertette a vajdasági életérzést. Kiderült például az is, hogy miként választhattak a magyar közösségnek a hivatalos magyar jelképeket összevegyítő zászlót – a szerb törvények betartásával. Helyzetelemzésében bemutatta a magyar lakosság léleklélekszámának sajnálatos alakulását Szabadka városban, a Vajdaságban és Szerbiában a 2002-es, a 2011-es és a 2022-es népszámlálási adatok alapján. Ennél pozitívabb képet festenek viszont a vajdasági magyar közösség erőforrásai.
Magyar nyelvű oktatás, média és kulturális élet
A vajdasági magyar közösség több olyan erőforrással rendelkezik, amelyek biztosítják fennmaradását, fejlődését és érdekeinek érvényesítését. Az egyik legfontosabb pillér az erős politikai érdekképviselet, amely képes a közösség szempontjait megjeleníteni mind a szerbiai, mind a magyarországi döntéshozatalban. Ehhez szorosan kapcsolódik a működő kisebbségi önkormányzatiság, amelynek intézményesített formája a Magyar Nemzeti Tanács (MNT). Az MNT kiemelt hatáskörökkel rendelkezik az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás és a hivatalos nyelvhasználat területén, így közvetlenül befolyásolja a vajdasági magyarok mindennapjait.
Oktatás
Az oktatást illetően Varga Diósi Viola arról beszélt, kiterjedt oktatási hálózat működik: több mint tízezer gyermek tanul magyar nyelven általános iskolában, és 35 középiskola kínál magyar tagozatot, köztük két tehetséggondozó gimnáziummal. A felsőoktatásban is biztosított az anyanyelvi tanulás lehetősége, több vajdasági és magyarországi egyetem kihelyezett képzésével, valamint ösztöndíjprogramokkal, felkészítőkkel és kollégiumi háttérrel.
Média
A közösség önálló tájékoztatási hálózattal is rendelkezik:
- Magyar Szó napilap
- Pannon Televízió,
- Szabadkai Magyar Rádió
és más médiumok biztosítják az anyanyelvű információszolgáltatást. A gazdaság terén pedig a Prosperitati Alapítvány és a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program nyújt lehetőséget vállalkozásoknak és családoknak, több ezer sikeres pályázattal.
Kulturális élet
A kulturális élet szintén erős: több száz civil és művelődési szervezet, intézmények és rangos rendezvények ápolják a közösség identitását. Mindezt a jó magyar–szerb államközi kapcsolatok is támogatják, amelyek stabil alapot biztosítanak a békés együttéléshez és a fejlődéshez. A jó politikusi kapcsolatok „leszivárognak” az átlagemberek szintjére is. Hála Istennek, a „magyarverések” időszaka a múlté, sőt: a Magyarországon tapasztalt kulturális és gazdasági fejlődés tiszteletet ébreszt a többségi nemzet tagjaiban is.