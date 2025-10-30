1 órája
Lélekemelő séta Wilhelm Ottóval a koronázó városban – 3.
Titkokat, mély érzéseket, évszázados hagyományokat tesz élővé az a történelmi séta, amely ezen a területen országos elsőséget szerezve vezet keresztül szeretett településünk, Székesfehérvár utcáin. Akinek van hozzá kedve, tartson velünk a koronázó város legfontosabb nevezetességeihez, műalkotásaihoz, épületeihez.
A megvalósítók szándékai szerint lélekemelő séta egy ismert lokálpatrióta kalauzolása mellett történik meg, hiszen az ötletgazda Wilhelm Ottó költő, gyermekorvos és genetikus, a Vörösmarty Társaság tagjának verseit hallgatva ébredhet rá az érdeklődő a magyarság múltjának kőbe dermedt, dicsőséges, vagy éppen szomorú emlékeire. Az új turisztikai program „Versbe szedett történelem” címmel vállalkozott Székesfehérvár köztéri értékeinek megismertetésére. Az országban biztosan egyedülálló verses városismereti, helytörténeti kirándulás megvalósításának tervéhez a Tourinform Iroda és a Fehérvár Médiacentrum mellett a vármegye hírportálja, a FEOL is csatlakozott, ezért sorozatban – a versekkel együtt – mutatjuk be a látnivalókat.
Egy elpusztult kőemlék, egy szent hely Székesfehérvár szívében
A legtöbben csak Romkertnek nevezik a székesfehérvári Nemzeti Emlékhelyet, ahol egykor háromhajós, négytornyú templom állt és ahol 1543-ig a magyar királyokat koronázták. A váratlanul meghalt Szent Imrét apja, az államalapító István király a saját nyughelyének építtetett bazilikában temettette el. Később 14 magyar király és több királyi családtag talált nyugalomra a Nagyboldogasszony bazilika falai között. Ott rendezték az országgyűléseket, ott helyezték el a királyi trón, őrizték az ország kincstárát, az állami levéltárat, a Szent Koronát, a jogart, a kardot és a palástot.
A koronázó bazilika sorsát az 1601-es sikeres keresztény ostrom pecsételte meg. A törökök lőporraktárnak használták a Pipo-tornyot, majd miután vesztésre álltak, azért, nehogy a keresztényeké legyen az értékes anyag, felrobbantották. Összedőlt a torony és leégett a templom, ráadásul a zsoldosok a megmaradt királysírokat is kifosztották. A templom köveit aztán fokozatosan elhordták az új építkezésekhez, ami meglelhető maradt, azt a föld alatt kellett keresni. Az 1862-ben elkezdett ásatások a mai napig tartanak. A terület kialakítása és bemutatása az 1938-ban, Szent István halálának 900 éves évfordulója alkalmából megrendezett millenniumi évre történt meg. A ma is látható mauzóleum és árkádsor Lux Géza tervei szerint épült, ott kapott helyet Szent István szarkofágja is.
A Székesfehérvár szívében, az egykori Nagyboldogasszony bazilika romterületén lévő falmaradványok a középkor egyik meghatározó, tekintélyes egyházi intézményét, zarándokhelyét idézik az utókornak. A rendszerváltást követő években erősödött fel a törekvés, hogy a Romkertként ismert emlékhely jelentőségéhez fogható, akár építészeti beavatkozást is igénylő, méltó megjelenést kapjon. A célok érdekében politikusok, szakemberek, közéleti szereplők és egyszerű lokálpatrióták fogtak össze, és bár a lépések eredménye megosztotta a közvéleményt (a szerencsétlenre sikerült védőtető ellen még tüntetés-sorozat is szerveződött), a figyelem akkor végre ráirányult nagy királyaink koronázó- és temetkezőhelyére. A munkából a Fejér Megyei Hírlap is jócskán kivette a részét a maga eszközeivel, ám kétségtelennek bizonyult, hogy szükség van tudományos természetű előre lépésre is.
Több szakember dolgozott az eltelt évtizedek során a Nemzeti Emlékhely ásatásain, egyikük Biczó Piroska régész, aki elhivatottsággal végzett munkájáért tavaly kapott Szent István Emlékérmet és Díjat. Aznap a FEOL-nak így nyilatkozott:
„Ha én Szent István korának templomára gondolok, akkor a hosszát, a szélességét és a magasságát tekintve egy nem túl nagy építményt képzelek el, amely azonban rendkívül színes lehetett, hiszen a falakat mozaikok díszítették, színes-vöröses volt a padló, helyenként márvány berakásokkal. Szép belső építmények születtek, mint amilyen a főoltár, vagy Szent István sírja lehetett, amely a szentté avatást követően egy építményt kapott. Aztán idővel a bazilika magasabb lett, szaporodtak a kőfaragványok, amelyek a rossz elriasztására előszeretettel ábrázoltak különböző szörnyeket. A 14. századi átépítés során ismét nőtt a magasság, az épületet beboltozták, eltűntek a külső faragványok, ám belül Nagy Lajos király temetkezési kápolnáját például különösen gazdagon díszítették.”
A bazilika idővel zarándokhellyé vált a keresztények számára, és ma is érezni, hogy különös hely, ahol sok, az ország története szempontjából nagy jelentőségű esemény lejátszódott. Akár jó, akár szép, vagy nehéz történelmi fordulat. Biczó Piroska is vallja, hogy sajnos még mindig nem tudják ezt nagyon sokan, legalábbis a látogatottsági adatok egyelőre ezt mutatják. Pedig a székesfehérvári középkori faragványok a magyarországi gyűjtemények egyik legértékesebb részét képezik. A Szent István alapította prépostságból származnak, ahol a királyainkat koronázták és eltemették. Amikor a régész a romterület valamelyik ásatási gödrében áll, néha azt hallja, ahogyan azt találgatják: ez egy vár volt? Olyankor egy kis szomorúság mellett mindig azt érzi, nagyon sokat kell még tennünk ahhoz, hogy mindenki tisztában legyen e nagyszerű, szakrális helyszín jelentőségével.