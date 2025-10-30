Lélekemelő séta Wilhelm Ottóval a koronázó városban – 3.

A megvalósítók szándékai szerint lélekemelő séta egy ismert lokálpatrióta kalauzolása mellett történik meg, hiszen az ötletgazda Wilhelm Ottó költő, gyermekorvos és genetikus, a Vörösmarty Társaság tagjának verseit hallgatva ébredhet rá az érdeklődő a magyarság múltjának kőbe dermedt, dicsőséges, vagy éppen szomorú emlékeire. Az új turisztikai program „Versbe szedett történelem” címmel vállalkozott Székesfehérvár köztéri értékeinek megismertetésére. Az országban biztosan egyedülálló verses városismereti, helytörténeti kirándulás megvalósításának tervéhez a Tourinform Iroda és a Fehérvár Médiacentrum mellett a vármegye hírportálja, a FEOL is csatlakozott, ezért sorozatban – a versekkel együtt – mutatjuk be a látnivalókat.

Ilyen volt egykor a bazilika

Forrás: FMH-archív

Egy elpusztult kőemlék, egy szent hely Székesfehérvár szívében

A legtöbben csak Romkertnek nevezik a székesfehérvári Nemzeti Emlékhelyet, ahol egykor háromhajós, négytornyú templom állt és ahol 1543-ig a magyar királyokat koronázták. A váratlanul meghalt Szent Imrét apja, az államalapító István király a saját nyughelyének építtetett bazilikában temettette el. Később 14 magyar király és több királyi családtag talált nyugalomra a Nagyboldogasszony bazilika falai között. Ott rendezték az országgyűléseket, ott helyezték el a királyi trón, őrizték az ország kincstárát, az állami levéltárat, a Szent Koronát, a jogart, a kardot és a palástot.

Nemcsak a város, hanem egész nemzetünk történetének mai napig ikonikus helyszíne

Fotó: Fehér Gábor / FMH-archív

A koronázó bazilika sorsát az 1601-es sikeres keresztény ostrom pecsételte meg. A törökök lőporraktárnak használták a Pipo-tornyot, majd miután vesztésre álltak, azért, nehogy a keresztényeké legyen az értékes anyag, felrobbantották. Összedőlt a torony és leégett a templom, ráadásul a zsoldosok a megmaradt királysírokat is kifosztották. A templom köveit aztán fokozatosan elhordták az új építkezésekhez, ami meglelhető maradt, azt a föld alatt kellett keresni. Az 1862-ben elkezdett ásatások a mai napig tartanak. A terület kialakítása és bemutatása az 1938-ban, Szent István halálának 900 éves évfordulója alkalmából megrendezett millenniumi évre történt meg. A ma is látható mauzóleum és árkádsor Lux Géza tervei szerint épült, ott kapott helyet Szent István szarkofágja is.