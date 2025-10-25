36 perce
Lélekemelő séta Wilhelm Ottóval a koronázó városban – 2.
Titkokat, mély érzéseket, évszázados hagyományokat tesz élővé az a történelmi séta, amely ezen a területen országos elsőséget szerezve vezet keresztül szeretett településünk, Székesfehérvár utcáin. Akinek van hozzá kedve, tartson velünk a koronázó város legfontosabb nevezetességeihez, műalkotásaihoz, épületeihez.
A megvalósítók szándékai szerint lélekemelő séta egy ismert lokálpatrióta kalauzolása mellett történik meg, hiszen az ötletgazda Wilhelm Ottó költő, gyermekorvos és genetikus, a Vörösmarty Társaság tagjának verseit hallgatva ébredhet rá az érdeklődő a magyarság múltjának kőbe dermedt, dicsőséges, vagy éppen szomorú emlékeire. Az új turisztikai program „Versbe szedett történelem” címmel vállalkozott Székesfehérvár köztéri értékeinek megismertetésére. Az országban biztosan egyedülálló verses városismereti, helytörténeti kirándulás megvalósításának tervéhez a Tourinform Iroda és a Fehérvár Médiacentrum mellett a vármegye hírportálja, a FEOL is csatlakozott, ezért sorozatban – a versekkel együtt – mutatjuk be a látnivalókat.
Az itáliai hős kalandor tornya
Szent városunk szívében Európa csodájaként magasodott egykor a koronázó bazilika, királyaink és királynéink temetkezési helye, ahol a koronázási ékszereket is őrizték. A történelem viharai sokszor megtépázták, de többször akadt olyan, aki formálta és alakította. Az itáliai származású nemes, Ozorai Pipo 1426-ban gótikus stílusban építtette újjá a Szentboldogasszony bazilika délnyugati, azaz Városház tér felőli tornyát. A templom addigi szimmetriája, egyensúlya megváltozott a munkálatok során, hiszen a torony jóval magasabbra emelkedett a középkori fehérváriak feje fölé, mint Isten házának másik, északnyugat felé eső tornya, ékessége. Ma már úgy vélik a történészek, hogy 65-70 méter magasságú lehetett és nem kevés pénzébe kerülhetett Ozorai Pipo-nak, akinek 1426-ban, Lippa várában bekövetkezett halála után a sírja valószínűleg a róla elnevezett karcsú építmény alatt lehetett.
Tehát a hős olasz már nem volt az élők sorában, amikor Székesfehérvárt 1543-ban elfoglalta a török. Ám a torony – és az egész koronázó bazilika – sorsát groteszk módon az 1601-es sikeres keresztény ostrom pecsételte meg. A törökök lőporraktárnak használták a Pipo-tornyot, majd miután vesztésre álltak, azért, nehogy a keresztényeké legyen az értékes lőpor, felrobbantották. Összerogyott az egész torony és leégett a templom, ráadásul a zsoldosok a megmaradt királysírokat is kifosztották.
Az eredetileg Filippo (ebből lett a rövidített Pipo) Scolari néven született firenzei nemes 13 évesen került a Magyar Királyság területére és korának igazi kalandorává érett. De ne képzeljünk magunk elé valamiféle bohém lovagot: a hadviselés, a pénzügyek és a diplomácia világában is rendkívül tehetségesen mozgott, királyának, Luxemburgi Zsigmondnak idővel komoly támasza lett. Méltatói szerint Orozai Pipo-t fényes karrierje során feltétlen lojalitás és még a középkorban is szembetűnő keménység jellemezte. Fejér vármegye határán, Ozorán épített – természetesen itáliai stílusú – várat és ferences kolostort, de nevéhez fűződik a magyarországi végvári rendszer megerősítése is. Harcolt a velenceiek és a husziták ellen, de legnagyobb katonai sikereit a török elleni hadjáratok során érte el. Ma már úgy is emlékezhetünk rá, hogy az ő parancsnoksága alatt tűnt ki vitézségével a későbbi legendás hadvezér, a fiatal Hunyadi János.
Wilhelm Ottó – Bazilika alapító levél
Atyám és ti, őseim
csillagok közt éltek,
megszabtátok az utam
míg közétek térek;
küldetés és szolgálat
az Igazak sorsa
s Mindenható Atyánknak
hűségükkel foglya;
követi a regulát
ki a hitben fényt lát
s míg áldoz a jelennek:
jövőnek nyújt példát.
Ezért úgy határoztam
legyen itt egy szent hely,
ahol találkozni tud
égi lény és ember.
Ki nekünk Jézust szülte
Boldogasszony anyánk
árassza a szeretet
áldását mireánk,
Mennybe emelt Szűzanya
hívőnek: oltalom –
az ő dicséretére
szülessen itt templom,
magasztalja a nevét
kőből s hitből ima
és itt leljen bíztatást
kinek példa: fia.
Ez a méltó hely legyen
országomnak szíve,
itt tegyék a koronát
királyok fejére;
itt lobogjon az öröm
menyegzőik napján
s aki már uralkodik
döntsön népe sorsán;
igazlátáskor kapjon
égi sugallatot
s nyugalmukat itt leljék
meg a zarándokok…
És, ha lelkem visszaszáll
Teremtő Urához:
csontjaimat itt vegye
a föld be magához….
A verses történelmi séta állomásai:
Városháza és a Szent Korona hiteles másolata
Pipo torony
Koronázó bazilika, Nemzeti Emlékhely
Szent István mauzóleuma
Wathay Ferenc szobra
Szent István-székesegyház
Szent István lovasszobra
10-es huszárok emlékműve
Országalma
Vörösmarty Mihály emléktábla
Fekete Sas szálló
Corpus Hungaricum szobor
Olimpiai Emlékmű
Gyergyószentmiklósi áldozatok emlékköve és kopjafája