Lélekemelő séta Wilhelm Ottóval a koronázó városban – 2.

A megvalósítók szándékai szerint lélekemelő séta egy ismert lokálpatrióta kalauzolása mellett történik meg, hiszen az ötletgazda Wilhelm Ottó költő, gyermekorvos és genetikus, a Vörösmarty Társaság tagjának verseit hallgatva ébredhet rá az érdeklődő a magyarság múltjának kőbe dermedt, dicsőséges, vagy éppen szomorú emlékeire. Az új turisztikai program „Versbe szedett történelem” címmel vállalkozott Székesfehérvár köztéri értékeinek megismertetésére. Az országban biztosan egyedülálló verses városismereti, helytörténeti kirándulás megvalósításának tervéhez a Tourinform Iroda és a Fehérvár Médiacentrum mellett a vármegye hírportálja, a FEOL is csatlakozott, ezért sorozatban – a versekkel együtt – mutatjuk be a látnivalókat.

A koronázó bazilika látképe a XIII. század elején.

Az itáliai hős kalandor tornya

Szent városunk szívében Európa csodájaként magasodott egykor a koronázó bazilika, királyaink és királynéink temetkezési helye, ahol a koronázási ékszereket is őrizték. A történelem viharai sokszor megtépázták, de többször akadt olyan, aki formálta és alakította. Az itáliai származású nemes, Ozorai Pipo 1426-ban gótikus stílusban építtette újjá a Szentboldogasszony bazilika délnyugati, azaz Városház tér felőli tornyát. A templom addigi szimmetriája, egyensúlya megváltozott a munkálatok során, hiszen a torony jóval magasabbra emelkedett a középkori fehérváriak feje fölé, mint Isten házának másik, északnyugat felé eső tornya, ékessége. Ma már úgy vélik a történészek, hogy 65-70 méter magasságú lehetett és nem kevés pénzébe kerülhetett Ozorai Pipo-nak, akinek 1426-ban, Lippa várában bekövetkezett halála után a sírja valószínűleg a róla elnevezett karcsú építmény alatt lehetett.

Tehát a hős olasz már nem volt az élők sorában, amikor Székesfehérvárt 1543-ban elfoglalta a török. Ám a torony – és az egész koronázó bazilika – sorsát groteszk módon az 1601-es sikeres keresztény ostrom pecsételte meg. A törökök lőporraktárnak használták a Pipo-tornyot, majd miután vesztésre álltak, azért, nehogy a keresztényeké legyen az értékes lőpor, felrobbantották. Összerogyott az egész torony és leégett a templom, ráadásul a zsoldosok a megmaradt királysírokat is kifosztották.

