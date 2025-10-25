október 25., szombat

Verses séta

1 órája

Lélekemelő séta Wilhelm Ottóval a koronázó városban – 2.

Címkék#Pipo#templom#Wilhelm Ottó#bazilika

Titkokat, mély érzéseket, évszázados hagyományokat tesz élővé az a történelmi séta, amely ezen a területen országos elsőséget szerezve vezet keresztül szeretett településünk, Székesfehérvár utcáin. Akinek van hozzá kedve, tartson velünk a koronázó város legfontosabb nevezetességeihez, műalkotásaihoz, épületeihez.

Tihanyi Tamás

A megvalósítók szándékai szerint lélekemelő séta egy ismert lokálpatrióta kalauzolása mellett történik meg, hiszen az ötletgazda Wilhelm Ottó költő, gyermekorvos és genetikus, a Vörösmarty Társaság tagjának verseit hallgatva ébredhet rá az érdeklődő a magyarság múltjának kőbe dermedt, dicsőséges, vagy éppen szomorú emlékeire. Az új turisztikai program „Versbe szedett történelem” címmel vállalkozott Székesfehérvár köztéri értékeinek megismertetésére. Az országban biztosan egyedülálló verses városismereti, helytörténeti kirándulás megvalósításának tervéhez a Tourinform Iroda és a Fehérvár Médiacentrum mellett a vármegye hírportálja, a FEOL is csatlakozott, ezért sorozatban – a versekkel együtt – mutatjuk be a látnivalókat.

A koronázó bazilika látképe a XIII. század elején.

Az itáliai hős kalandor tornya

Szent városunk szívében Európa csodájaként magasodott egykor a koronázó bazilika, királyaink és királynéink temetkezési helye, ahol a koronázási ékszereket is őrizték. A történelem viharai sokszor megtépázták, de többször akadt olyan, aki formálta és alakította. Az itáliai származású nemes, Ozorai Pipo 1426-ban gótikus stílusban építtette újjá a Szentboldogasszony bazilika délnyugati, azaz Városház tér felőli tornyát. A templom addigi szimmetriája, egyensúlya megváltozott a munkálatok során, hiszen a torony jóval magasabbra emelkedett a középkori fehérváriak feje fölé, mint Isten házának másik, északnyugat felé eső tornya, ékessége. Ma már úgy vélik a történészek, hogy 65-70 méter magasságú lehetett és nem kevés pénzébe kerülhetett Ozorai Pipo-nak, akinek 1426-ban, Lippa várában bekövetkezett halála után a sírja valószínűleg a róla elnevezett karcsú építmény alatt lehetett.

Tehát a hős olasz már nem volt az élők sorában, amikor Székesfehérvárt 1543-ban elfoglalta a török. Ám a torony – és az egész koronázó bazilika – sorsát groteszk módon az 1601-es sikeres keresztény ostrom pecsételte meg. A törökök lőporraktárnak használták a Pipo-tornyot, majd miután vesztésre álltak, azért, nehogy a keresztényeké legyen az értékes lőpor, felrobbantották. Összerogyott az egész torony és leégett a templom, ráadásul a zsoldosok a megmaradt királysírokat is kifosztották.
 

Ozorai Pipo (Andre del Castagno műve).
Forrás: jegyzettar.blog.hu


Az eredetileg Filippo (ebből lett a rövidített Pipo) Scolari néven született firenzei nemes 13 évesen került a Magyar Királyság területére és korának igazi kalandorává érett. De ne képzeljünk magunk elé valamiféle bohém lovagot: a hadviselés, a pénzügyek és a diplomácia világában is rendkívül tehetségesen mozgott, királyának, Luxemburgi Zsigmondnak idővel komoly támasza lett. Méltatói szerint Orozai Pipo-t fényes karrierje során feltétlen lojalitás és még a középkorban is szembetűnő keménység jellemezte. Fejér vármegye határán, Ozorán épített – természetesen itáliai stílusú – várat és ferences kolostort, de nevéhez fűződik a magyarországi végvári rendszer megerősítése is. Harcolt a velenceiek és a husziták ellen, de legnagyobb katonai sikereit a török elleni hadjáratok során érte el. Ma már úgy is emlékezhetünk rá, hogy az ő parancsnoksága alatt tűnt ki vitézségével a későbbi legendás hadvezér, a fiatal Hunyadi János.

 

Wilhelm Ottó – Bazilika alapító levél

Atyám és ti, őseim

csillagok közt éltek,

megszabtátok az utam

míg közétek térek;

küldetés és szolgálat

az Igazak sorsa

s Mindenható Atyánknak

hűségükkel foglya;

követi a regulát

ki a hitben fényt lát

s míg áldoz a jelennek:

jövőnek nyújt példát.

Ezért úgy határoztam

legyen itt egy szent hely,

ahol találkozni tud

égi lény és ember.

Ki nekünk Jézust szülte

Boldogasszony anyánk

árassza a szeretet

áldását mireánk,

Mennybe emelt Szűzanya

hívőnek: oltalom –

az ő dicséretére

szülessen itt templom,

magasztalja a nevét

kőből s hitből ima

és itt leljen bíztatást

kinek példa: fia.

Ez a méltó hely legyen

országomnak szíve,

itt tegyék a koronát

királyok fejére;

itt lobogjon az öröm

menyegzőik napján

s aki már uralkodik

döntsön népe sorsán;

igazlátáskor kapjon

égi sugallatot

s nyugalmukat itt leljék

meg a zarándokok…

És, ha lelkem visszaszáll

Teremtő Urához:

csontjaimat itt vegye

a föld be magához….

A verses történelmi séta állomásai:

Városháza és a Szent Korona hiteles másolata
Pipo torony
Koronázó bazilika, Nemzeti Emlékhely
Szent István mauzóleuma
Wathay Ferenc szobra
Szent István-székesegyház
Szent István lovasszobra
10-es huszárok emlékműve
Országalma
Vörösmarty Mihály emléktábla
Fekete Sas szálló

Corpus Hungaricum szobor
Olimpiai Emlékmű
Gyergyószentmiklósi áldozatok emlékköve és kopjafája

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
