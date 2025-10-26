KVÍZ
Mennyire ismered Fejér vármegye múltját? – Tedd próbára magad helytörténeti kvízünkkel!
Fejér vármegye minden szeglete őrzi a múlt emlékeit – kastélyok, híres szülöttek és történelmi események mesélnek a dicső múltról. Tudod, hol zenélt Beethoven, vagy melyik településen zajlott az 1848-as szabadságharc egyik első győztes csatája?
Teszteld tudásod kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire vagy otthon Fejér vármegye történetében!
1.
Ebben a Fejér vármegyei városban található a híres Brunszvik-kastély, ahol Beethoven is gyakori vendég volt.
2.
Ez a város volt az egykori római Intercisa település utóda.
3.
Ebben a településben született a híres festő, Csók István.
4.
Itt áll a Zichy-család barokk kastélya, amely ma múzeumként működik.
5.
A Velencei-tó partján fekvő település, ahol a Popstrand is működött!
6.
Ez a falu híres az évente megrendezett szüreti felvonulásáról és boros hagyományairól.
7.
Ebben a községben található a Habsburg József nádor által alapított arborétum.
8.
Itt zajlott az 1848-as szabadságharc egyik első győztes ütközete.
9.
A Vértes lábánál fekvő település, amely híres várromjáról és borvidékéről is.
10.
Ez a település a 20. század elején filmforgatási helyszínként is ismertté vált.
