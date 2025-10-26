október 26., vasárnap

Dömötör névnap

12°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KVÍZ

2 órája

Mennyire ismered Fejér vármegye múltját? – Tedd próbára magad helytörténeti kvízünkkel!

Címkék#Fejér vármegye#helytörténeti#próba#kvíz

Fejér vármegye minden szeglete őrzi a múlt emlékeit – kastélyok, híres szülöttek és történelmi események mesélnek a dicső múltról. Tudod, hol zenélt Beethoven, vagy melyik településen zajlott az 1848-as szabadságharc egyik első győztes csatája?

Feol.hu

Teszteld tudásod kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire vagy otthon Fejér vármegye történetében!

1.
Ebben a Fejér vármegyei városban található a híres Brunszvik-kastély, ahol Beethoven is gyakori vendég volt.
2.
Ez a város volt az egykori római Intercisa település utóda.
3.
Ebben a településben született a híres festő, Csók István.
4.
Itt áll a Zichy-család barokk kastélya, amely ma múzeumként működik.
5.
A Velencei-tó partján fekvő település, ahol a Popstrand is működött!
6.
Ez a falu híres az évente megrendezett szüreti felvonulásáról és boros hagyományairól.
7.
Ebben a községben található a Habsburg József nádor által alapított arborétum.
8.
Itt zajlott az 1848-as szabadságharc egyik első győztes ütközete.
9.
A Vértes lábánál fekvő település, amely híres várromjáról és borvidékéről is.
10.
Ez a település a 20. század elején filmforgatási helyszínként is ismertté vált.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu