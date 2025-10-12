október 12., vasárnap

Emléküléssel tisztelegnek

1 órája

Könyvbemutató és emlékező kerekasztal beszélgetés (galéria)

Címkék#Vörösmarty Társaság#Jávor Ottó#P Maklári Éva#Mohácsy Károly

A Vörösmarty Társaság október 12-én vasárnap este egy emlékműsorral készült az érdeklődőknek. A könyvbemutatóval és kerekasztal beszélgetéssel fűszerezett találkozón két fontos személyre, emlékeztek. Jávor Ottó és Mohácsy Károly munkássága, valamint annak hatása volt az emlékülés témája, és a könyvbemutató is egy emlékkönyvről szólt.

Könyvbemutató és emlékező kerekasztal beszélgetés (galéria)

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Jávor Ottó és Mohácsy Károly tiszteletére emlékműsort szervezett a Vörösmarty Társaság. Az emlékülést Sebők Melinda irodalomtörténész, a Vörösmarty Társaság elnöke nyitotta meg, és a beszélgetéseket is ő moderálta. Sokakat érdekelt a könyvbemutató, ám előbb előadások követték egymást.

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Előadók és témáik

  • Váczi Márk– Székesfehérvári helytörténeti vonatkozások Jávor Ottó írásaiban
  • P. Maklári Éva–Mohácsy Károly írásai Jávor Ottóról
  • Sebők Melinda–Mohácsy Károly irodalomszemlélete tankönyvei tükrében

(Galéria a képre kattintva!)

Könyvbemutató és emlékező kerekasztal beszélgetés

Fotók: Nagy Norbert / FMH

Könyvbemutató és beszélgetés

A Vörösmarty Társaságnál egy olyan kötetet mutattak be, mely kifejezetten Mohácsy Károly tiszteletére készült el. Az emlékkönyvet maga a szerkesztője Kuncze Magdolna mutatta be, majd eljött a kerekasztal beszélgetés ideje, melynek során egykori tanítványok és pályatársak, köztük Szikora János, P. Maklári Éva, és Szabó Magdolna emlékeztek vissza.

 

