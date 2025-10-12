Könyvbemutató és emlékező kerekasztal beszélgetés (galéria)

Könyvbemutató és beszélgetés

A Vörösmarty Társaságnál egy olyan kötetet mutattak be, mely kifejezetten Mohácsy Károly tiszteletére készült el. Az emlékkönyvet maga a szerkesztője Kuncze Magdolna mutatta be, majd eljött a kerekasztal beszélgetés ideje, melynek során egykori tanítványok és pályatársak, köztük Szikora János, P. Maklári Éva, és Szabó Magdolna emlékeztek vissza.