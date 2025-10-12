1 órája
Könyvbemutató és emlékező kerekasztal beszélgetés (galéria)
A Vörösmarty Társaság október 12-én vasárnap este egy emlékműsorral készült az érdeklődőknek. A könyvbemutatóval és kerekasztal beszélgetéssel fűszerezett találkozón két fontos személyre, emlékeztek. Jávor Ottó és Mohácsy Károly munkássága, valamint annak hatása volt az emlékülés témája, és a könyvbemutató is egy emlékkönyvről szólt.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Jávor Ottó és Mohácsy Károly tiszteletére emlékműsort szervezett a Vörösmarty Társaság. Az emlékülést Sebők Melinda irodalomtörténész, a Vörösmarty Társaság elnöke nyitotta meg, és a beszélgetéseket is ő moderálta. Sokakat érdekelt a könyvbemutató, ám előbb előadások követték egymást.
Előadók és témáik
- Váczi Márk– Székesfehérvári helytörténeti vonatkozások Jávor Ottó írásaiban
- P. Maklári Éva–Mohácsy Károly írásai Jávor Ottóról
- Sebők Melinda–Mohácsy Károly irodalomszemlélete tankönyvei tükrében
Könyvbemutató és emlékező kerekasztal beszélgetésFotók: Nagy Norbert / FMH
Könyvbemutató és beszélgetés
A Vörösmarty Társaságnál egy olyan kötetet mutattak be, mely kifejezetten Mohácsy Károly tiszteletére készült el. Az emlékkönyvet maga a szerkesztője Kuncze Magdolna mutatta be, majd eljött a kerekasztal beszélgetés ideje, melynek során egykori tanítványok és pályatársak, köztük Szikora János, P. Maklári Éva, és Szabó Magdolna emlékeztek vissza.