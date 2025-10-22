„Igazi emberek az igazi valóságban” : könyvbemutató a valódi találkozások jegyében! (Videó)

Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere a könyvbemutató előtti megnyitón kiemelte: - Fontos, hogy időről időre kiszakadjunk a virtuális térből, és emberek között, élőben találkozzunk. - Mint mondta, az olvasás és a nyomtatott kiadványok megőrzik a valóság kézzelfoghatóságát: - Én még ma is járatok újságot, mert szeretem, ha reggel a kezemben van valami igazi, valóságos. -

Könyvbemutató megnyitó pillanata a Sárbogárdi Múzeum Egyesület rendezvényén! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Hozzátette, a könyvek, kiadványok és közösségi események segítenek abban, hogy az emberek értelmes gondolatokról beszéljenek egymással, és méltassák azokat, akik gondolataikat írásban is megosztják.

Novák Kovács Zsolt, Varga Gábor, Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Könyvbemutató Sárbogárdon: az értékes beszélgetések tere!

A könyvbemutató Sárbogárdon során Novák Kovács Zsolt alpolgármester, a Múzeum Egyesület elnöke beszélgetett a szerzővel, Kovácsné Pázmándi Ágnessel. Elmondta: a most megjelent kötet a nyolcadik a helytörténeti füzetek sorozatában, és méltó folytatása a sárbogárdi értékek bemutatásának.

Ági gyökerei ide kötnek, Sárbogárdhoz. Bár életének nagy részét a fővárosban, könyvtárosként töltötte, mindig szívén viselte szülőföldjét, és most ezzel a munkával is visszahozta ide a tudását.

-tette hozzá az elnök!

Az eseményen részt vett Varga Gábor országgyűlési képviselő és Kovács Csongor, a Sárbogárdi Református Gyülekezet lelkipásztora is. A könyvbemutató Sárbogárdon bebizonyította: az olvasás és a személyes találkozások ma is képesek összekapcsolni az embereket, éppúgy, mint régen, a képernyők előtti világban.