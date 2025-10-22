október 22., szerda

Előd névnap

13°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A Múzeum Egyesület eseménye!

1 órája

„Igazi emberek az igazi valóságban” : könyvbemutató a valódi találkozások jegyében! (Videó)

Címkék#Sárbogárd#Kovácsné Pázmándi Ágnes#múzeum egyesület#Novák Kovács Zsolt

Sárbogárdon mutatták be Kovácsné Pázmándi Ágnes: Hányszor sóhajtottam… című kötetét, a Sárbogárdi Múzeum Egyesület rendezvényén. A könyvbemutató Sárbogárdon esemény nem csupán irodalmi élményt, hanem közösségi találkozást is kínált a résztvevőknek a személyes jelenlét és az „igazi valóság” fontosságát hangsúlyozva.

Bokányi Zsolt
„Igazi emberek az igazi valóságban” : könyvbemutató a valódi találkozások jegyében! (Videó)

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere a könyvbemutató előtti megnyitón kiemelte:  - Fontos, hogy időről időre kiszakadjunk a virtuális térből, és emberek között, élőben találkozzunk. - Mint mondta, az olvasás és a nyomtatott kiadványok megőrzik a valóság kézzelfoghatóságát: - Én még ma is járatok újságot, mert szeretem, ha reggel a kezemben van valami igazi, valóságos. - 

könyvbemutató
Könyvbemutató megnyitó pillanata a Sárbogárdi Múzeum Egyesület rendezvényén! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Hozzátette, a könyvek, kiadványok és közösségi események segítenek abban, hogy az emberek értelmes gondolatokról beszéljenek egymással, és méltassák azokat, akik gondolataikat írásban is megosztják.

Novák Kovács Zsolt, Varga Gábor,  Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Könyvbemutató Sárbogárdon: az értékes beszélgetések tere!

A könyvbemutató Sárbogárdon során Novák Kovács Zsolt alpolgármester, a Múzeum Egyesület elnöke beszélgetett a szerzővel, Kovácsné Pázmándi Ágnessel. Elmondta: a most megjelent kötet a nyolcadik a helytörténeti füzetek sorozatában, és méltó folytatása a sárbogárdi értékek bemutatásának.  

Ági gyökerei ide kötnek, Sárbogárdhoz. Bár életének nagy részét a fővárosban, könyvtárosként töltötte, mindig szívén viselte szülőföldjét, és most ezzel a munkával is visszahozta ide a tudását.

-tette hozzá az elnök! 

Az eseményen részt vett Varga Gábor országgyűlési képviselő és Kovács Csongor, a Sárbogárdi Református Gyülekezet lelkipásztora is. A könyvbemutató Sárbogárdon bebizonyította: az olvasás és a személyes találkozások ma is képesek összekapcsolni az embereket, éppúgy, mint régen, a képernyők előtti világban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu