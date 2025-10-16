Kiállítások Fejér vármegyében

(Kiállítások az adott intézmény nyitvatartási rendje szerint!)

Agárd: Gárdonyi Géza Emlékház (Sigray István utca 3.). Nyitvatartás időszakosan, október 31-éig, szombat és vasárnap 10 és 18 óra között. Előre bejelentkezett csoportokat (20 fő felett) fogadnak; bejelentkezés: 06-30-905-4870.

Cece: Csók István Emlékház (Arany János utca 11.). Az emlékház története.

Az állandó kiállítás. Csók István, az európéer. Csók István festészete. Nyitvatartás: péntek és szombat 10–18 óra. Kapcsolat: (06-25) 234-153, a községi könyvtár nyitvatartási idejében. (Szent István Király Múzeum.)

Csákvár: Emlékház és Tűzoltó torony (Szabadság tér 1.). A csákvári fazekasság története. A mesterség múltja. Nyitvatartás: előzetes bejelentkezés alapján látogatható. Bejelentkezés: 06-30-298-0051; 06-20-379-9230; 06-70-311-0125; 06-20-945-7194. (Szent István Király Múzeum.)

Dunaújváros: Intercisa Múzeum. A múzeum Du¬na¬új¬vá¬ros és kör¬nyé¬ké¬nek régé¬sze¬ti, tör¬té¬ne¬ti és nép¬raj¬zi em¬lé¬ke¬it gyűj¬ti, őr¬zi, s mu¬tat¬ja be ál¬lan¬dó és időszaki ki¬ál¬lí¬tá¬sa¬in. Állandó kiállítások: Őskori gyűjtemény; Római kori gyűjtemény; Középkori és kora újkori gyűjtemény; Néprajzi gyűjtemény; Újkori és legújabbkori történeti gyűjtemény. Nyitvatartás: keddtől péntekig 10–16 óra, szombaton 14–18 óra között.

Füle: Sárréti Tájház (Széchenyi István utca 107.). A tájház története. A kiállítás. Nyitvatartás: szombat és vasárnap 10 és 16 óra között. (Szent István Király Múzeum.)

Kápolnásnyék: Vörösmarty Emlékház (Vörösmarty Mihály utca 31.). Az épület története. A kiállítás. Nyitvatartás: keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között; hétfőn zárva. (Szent István Király Múzeum.)

Mór: Állandó és időszaki kiállítások a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhelyen. Nyitvatartás október végéig: keddtől vasárnapig; hétfő szünnap. Az állandó kiállítások kizárólag tárlatvezetéssel tekinthetők meg. Tárlatvezetési időpontok: 10, 12, 13.30 és 15 óra. 15 fő felett bejelentkezés szükséges (06-30-481-5784, [email protected]).

Sukoró: Néprajzi ház (Szilvás sor 7.). Fejér vármegye első néprajzi múzeuma. „Holnemvolt” konyha. Tisztaszoba. Hátsó szoba. Nyitvatartás: szerdától vasárnapig 10 és 18 óra között; hétfőn és kedden zárva. Érdeklődni munkaidőben az alábbi elérhetőségeken lehet: (06-22) 598-007; [email protected] (Szent István Király Múzeum.)

Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Gyűjtemények: Képzőművészeti és iparművészeti gyűjtemény. Modern és kortársművészeti kollekció. Iparművészet. Deák Dénes gyűjtemény. Fekete Sas Patikamúzeum. Réber-gyűjtemény. Új Magyar Képtár. Ybl-gyűjtemény. Régészeti gyűjtemény. Kőtár. Éremgyűjtemény. Néprajzi gyűjtemény. Újkortörténeti gyűjtemény. Moskovszky-gyűjtemény. Székesfehérvári játékgyűjtemény. Könyvtári gyűjtemény. Antropológiai gyűjtemény. A múzeum iparművészeti tárgyai állandó kiállításon a következő helyszíneken szerepelnek: Budenz-ház – Ybl-gyűjtemény. (A Budenz-ház jelenleg nem látogatható.) Fekete Sas Patikamúzeum. Marosi Arnold látványtár. Vörösmarty Emlékház (Kápolnásnyék). Csók István Emlékház (Cece). Győry-kastély (Perkáta).

Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Nyitvatartások:

Rendház (Fő utca 6.) Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.

Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert (Koronázó tér 1.). Október végéig: hétfőtől vasárnapig: 9–17 óra.

Budenz-ház – Ybl-gyűjtemény (Arany János utca 12.): Átmenetileg zárva.

Fekete Sas Patikamúzeum (Fő utca 5.). A gyógyszerészet történetét bemutató állandó kiállítás. Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.

Hetedhét Játékmúzeum (Oskola utca 2–4.). Az állandó kiállítás két gyűjteményből áll: Moskovszky Éva és édesanyja, Auer Erzsébet páratlan értékű, Európa-szerte elismert polgári játékgyűjteményéből és Réber László grafikai hagyatékából. Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.

Palotavárosi Kiállítóhely (Rác utca 11.). Október 31-éig bejelentkezés alapján látogatható, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. Telefon: 06-70-661-9983.

Pelikán Galéria (Kossuth Lajos utca 15.). Nyitvatartás, keddtől péntekig: 10–18 óra. Szombat, vasárnap, hétfő: zárva.

Új Magyar Képtár (Megyeház utca 17.). Bejelentkezés alapján látogatható, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. Telefon: 06-70-661-9982.

Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Országzászló téri kiállítóhely (Országzászló tér 3.). Tárgyalkotó hagyomány – fejezetek Fejér megye népi kultúrájából. (Fejér vármegye és Székesfehérvár néprajza.) A néprajzi állandó kiállítás részét képezik az alább felsorolt, de nem önálló kiállítások: A céhek világa. A székesfehérvári vastuskó. Az árucsere alkalmai. Tárgyalkotó pásztorok és parasztok. A népművészet mai folytatói. A bodajki búcsújárás. Egy nevezetes farsangi népszokás: a mohai tikverőzés. A húsvéti sibálás (Pázmánd). Karácsonyi szobabelső. Tárlatvezetés előzetes igénybejelentés alapján. A részvételi szándékot 7 munkanappal előbb szükséges jelezni. Bejelentkezés, telefon: 06-70-664-6164, hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között; e-mail: [email protected] Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.

Fejér vármegye: A Fejér Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság Kéménytüzes kiállítása, valamint Lakástüzes kiállítása online megtekinthető a www.katasztrofavedelem.hu honlapon.

Székesfehérvár: Jankovics Marcell – Hit, remény és rajzfilm. Jankovics Marcell (1941–2021), Kossuth-díjas filmrendező, grafikusművész kiállítása a Szent István Király Múzeum Rendházában (Fő utca 6.) látható. A Szent István Király Múzeum és Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzata közös szervezésében megvalósuló kiállítás „A remény zarándokai” mottóval meghirdetett 2025-ös Szentév eseménye. Jankovics Marcell műveit az Apostoli Szentszék hivatalos nyitó eseményeinek részeként mutatták be Rómában, a Vatikánban, a Palazzo della Cancelleria-ban. Ezt követően, Magyarországon első ízben Székesfehérváron látható az immár kibővített, nagyszabású tárlat. A kiállítás október 19-éig látogatható, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár: Irodalmi lépegető. Homolya Gábor képzőművész kiállítása a Vörösmarty Társaság rendezvénytermében (Kossuth Lajos utca 14.). Megtekinthető október 30-áig, csütörtökönként 14 és 16.30 óra között, valamint a rendezvények ideje alatt.

Székesfehérvár: „Örvendezz, királyi város!” – Szent István és városa a filatéliában. Időszaki kiállítás a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban (Várkörút 32.). Székesfehérvár Szent István városa, királyi és koronázó város, a király és városa neve pedig az évszázadok során egybeforrt. A Bélyegmúzeum a kiállítás anyagának összeállításával arra vállalkozott, hogy a művészi kisgrafikák által közvetített képi információkon keresztül közelítse meg az államalapítás, Szent István és családja történetét, valamint székesfehérvári kötődéseit, a koronázó város magyar államalapításban és az első királyunkhoz köthető hagyományok kialakításában betöltött szerepét. A kiállítás megtekinthető október 31-éig. (A belépés díjtalan.)

Székesfehérvár: Magyar irodalmi arcképcsarnok. Képeslap-kiállítás Sárosi István gyűjteményéből a Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtárában. Megtekinthető október 31-éig.

Székesfehérvár: A hónap műtárgya – Székesfehérvár kiváltságlevele. Időszaki kiállítás. Helyszín: Szent István Király Múzeum, Rendház, fogadócsarnok (Fő utca 6.). Székesfehérvár 1688. május 19-én szabadult fel a török uralom alól. Ezután a Bécsi Udvari Kamara mind a vármegyét, mind a várost újszerzeményi területnek nyilvánította, s felosztotta három provizorátusra, amelyet a kamara irányított. A legnagyobb a Székesfehérvári provizorátus volt, élén a hírhedt Vánosy Lőrinc állt, aki a Bécsi Udvar kéréseit a legjobban kiszolgálta. Hosszú huzavona után 1693-ban a város részlegesen és névlegesen visszakapta a jogait, azonban eredeti jogállását megtagadták. 1696-ban Buda, Pest, Esztergom mellett Eszterházy Pál nádor kérte Székesfehérvár szabad királyi várossá nyilvánítását, régi jogainak visszaállítását. Hosszú tárgyalás után a megszorult Bécsi Udvar végül engedélyezte a városnak, hogy pénzzel megválthassa a fegyverváltságot (ius armorum). Végül Lipót császár 1703. október 23-án kiadta a Diploma Leopoldinumot, amelyben a többi között Székesfehérvár is visszakapta régi jogait. Ezt a Diplomát, illetve ennek a városra vonatkozó részét másolták le „mindennapi használatra”, és osztották szét az intézményeknek. Ezeket német és magyar nyelvre fordították le, hogy a tanácsüléseken, amennyiben szükség van rá, használhassák. A múzeum újkortörténeti gyűjteménye egy ilyen példányt őriz. Az időszaki kiállítás megtekinthető november 2-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. (A belépés díjtalan.)

Székesfehérvár: „Visszaemlékezem a régi napokra…” – 30 év tűzzománcai. Szűcsné Novák Mária kiállítása az Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasótermében (Köfém ltp. 1.). Az alkotó bevallása szerint nehéz, de szép utat járt be. Sokat kísérletezett különböző zománcokkal, tervezett, rajzolt, míg végül kialakult saját motívumrendszere, amelynek segítségével „beszél” a képeken. A szentírási nőalakok tűzzománc ábrázolásain törekszik a rajzokkal „elmondani” a nőalakok életét, a nevük jelentését, tulajdonságait, jellemét. A virágok sokszor az asszonyok gyermekeire utalnak. Így a néző „olvashat” a képekről. Többször a tulipán formájából indul ki, az egyik ősi magyar motívumból, és sokszor ezt tovább gondolva rajzolja a formákat. Az elmúlt évtizedekben számos egyéni és csoportos kiállítása, könyvbemutatója (Hetven bibliai nőalak tűzzománc képe és története) volt az országban és a határon túl. Rendszeresen részt vesz az Ars Sacra tárlatokon, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete által szervezett kiállításokon. Tűzzománcai és könyve eljutott Németországba, Angliába, Franciaországba, Amerikába, Japánba, Ausztráliába és Afrikába. Megtekinthető november 3-áig.

Székesfehérvár: Meglepetés. A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium képző- és iparművészeti kiállítása az oktatási intézmény aulájában. A művésztanárok és a meghívott alkotók közös kiállítása. Megtekinthető november 7-éig, naponta 8 és 16 óra között (az őszi szünet és a hétvégék kivételével).

Székesfehérvár: Via Lucis – Belső fény. Textilkiállítás a Koronázó Bazilika kövei között. Hager Ritta iparművész, textiltervező, gobelinművész kiállítása a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban. Hager Ritta művészi világa spirituális és szakrális témákat dolgoz fel. Nyugalmat és erőt sugárzó alkotásain központi szerepet tölt be a fény. Egy művön belül alkalmazza a gobelint, ógobelint, fonást, kötözést. Alkotásai kilépnek a sík két dimenziójából, plasztikus, a tér három dimenziójában megjelenő műveket komponál. Mini textil szobrai derűt, humort, iróniát sugároznak. A kísérletezés és a tradíciók tisztelete éppúgy jellemzi, mint az anyag tulajdonságainak hangsúlyozása és az anyagon túli világ, értékek megjelenítése. Művei pozitív üzenetet sugallanak, a mindig jelenlévő Gondviselés óvó, segítő erejét. A kiállítás megtekinthető november 9-éig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. (Szent István Király Múzeum.)