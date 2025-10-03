Kiállítások Fejér vármegyében

(Kiállítások az adott intézmény nyitvatartási rendje szerint!)

Agárd: Gárdonyi Géza Emlékház (Sigray István utca 3.). Nyitvatartás időszakosan, október 31-éig, szombat és vasárnap 10 és 18 óra között. Előre bejelentkezett csoportokat (20 fő felett) fogadnak; bejelentkezés: 06-30-905-4870.

Cece: Csók István Emlékház (Arany János utca 11.). Az emlékház története.

Az állandó kiállítás. Csók István, az európéer. Csók István festészete. Nyitvatartás: péntek és szombat 10–18 óra. Kapcsolat: (06-25) 234-153, a községi könyvtár nyitvatartási idejében. (Szent István Király Múzeum.)

Csákvár: Emlékház és Tűzoltó torony (Szabadság tér 1.). A csákvári fazekasság története. A mesterség múltja. Nyitvatartás: előzetes bejelentkezés alapján látogatható. Bejelentkezés: 06-30-298-0051; 06-20-379-9230; 06-70-311-0125; 06-20-945-7194. (Szent István Király Múzeum.)

Dunaújváros: Intercisa Múzeum. A múzeum Du¬na¬új¬vá¬ros és kör¬nyé¬ké¬nek régé¬sze¬ti, tör¬té¬ne¬ti és nép¬raj¬zi em¬lé¬ke¬it gyűj¬ti, őr¬zi, s mu¬tat¬ja be ál¬lan¬dó és időszaki ki¬ál¬lí¬tá¬sa¬in. Állandó kiállítások: Őskori gyűjtemény; Római kori gyűjtemény; Középkori és kora újkori gyűjtemény; Néprajzi gyűjtemény; Újkori és legújabbkori történeti gyűjtemény. Nyitvatartás: keddtől péntekig 10–16 óra, szombaton 14–18 óra között.

Enying: Október 8., szerda 16.30 óra: Országos Könyvtári Napok. Balatoni csata kiállítás. Farkas Gábor magángyűjteményének (Kossuth Lajos utca) megtekintése a Vas Gereben Könyvtár szervezésében. Toborzás a könyvtárnál!

Füle: Sárréti Tájház (Széchenyi István utca 107.). A tájház története. A kiállítás. Nyitvatartás: szombat és vasárnap 10 és 16 óra között. (Szent István Király Múzeum.)

Kápolnásnyék: Vörösmarty Emlékház (Vörösmarty Mihály utca 31.). Az épület története. A kiállítás. Nyitvatartás: keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között; hétfőn zárva. (Szent István Király Múzeum.)

Mór: Állandó és időszaki kiállítások a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhelyen. Nyitvatartás október végéig: keddtől vasárnapig; hétfő szünnap. Az állandó kiállítások kizárólag tárlatvezetéssel tekinthetők meg. Tárlatvezetési időpontok: 10, 12, 13.30 és 15 óra. 15 fő felett bejelentkezés szükséges (06-30-481-5784, [email protected]).

Sukoró: Néprajzi ház (Szilvás sor 7.). Fejér vármegye első néprajzi múzeuma. „Holnemvolt” konyha. Tisztaszoba. Hátsó szoba. Nyitvatartás: szerdától vasárnapig 10 és 18 óra között; hétfőn és kedden zárva. Érdeklődni munkaidőben az alábbi elérhetőségeken lehet: (06-22) 598-007; [email protected] (Szent István Király Múzeum.)

Szabadbattyán: Babakiállítás Nagy Ferencné gyűjteményéből a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Megtekinthető október 10-éig, hétfőtől csütörtökig 8 és 18 óra, pénteken 8 és 12 óra között.

Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Gyűjtemények: Képzőművészeti és iparművészeti gyűjtemény. Modern és kortársművészeti kollekció. Iparművészet. Deák Dénes gyűjtemény. Fekete Sas Patikamúzeum. Réber-gyűjtemény. Új Magyar Képtár. Ybl-gyűjtemény. Régészeti gyűjtemény. Kőtár. Éremgyűjtemény. Néprajzi gyűjtemény. Újkortörténeti gyűjtemény. Moskovszky-gyűjtemény. Székesfehérvári játékgyűjtemény. Könyvtári gyűjtemény. Antropológiai gyűjtemény. A múzeum iparművészeti tárgyai állandó kiállításon a következő helyszíneken szerepelnek: Budenz-ház – Ybl-gyűjtemény. (A Budenz-ház jelenleg nem látogatható.) Fekete Sas Patikamúzeum. Marosi Arnold látványtár. Vörösmarty Emlékház (Kápolnásnyék). Csók István Emlékház (Cece). Győry-kastély (Perkáta).

Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Nyitvatartások:

Rendház (Fő utca 6.) Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.

Nemzeti Emlékhely – Középkori Romkert (Koronázó tér 1.). Október végéig: hétfőtől vasárnapig: 9–17 óra.

Budenz-ház – Ybl-gyűjtemény (Arany János utca 12.): Átmenetileg zárva.

Fekete Sas Patikamúzeum (Fő utca 5.). A gyógyszerészet történetét bemutató állandó kiállítás. Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.

Hetedhét Játékmúzeum (Oskola utca 2–4.). Az állandó kiállítás két gyűjteményből áll: Moskovszky Éva és édesanyja, Auer Erzsébet páratlan értékű, Európa-szerte elismert polgári játékgyűjteményéből és Réber László grafikai hagyatékából. Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.

Palotavárosi Kiállítóhely (Rác utca 11.). Október 31-éig bejelentkezés alapján látogatható, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. Telefon: 06-70-661-9983.

Pelikán Galéria (Kossuth Lajos utca 15.). Nyitvatartás, keddtől péntekig: 10–18 óra. Szombat, vasárnap, hétfő: zárva.

Új Magyar Képtár (Megyeház utca 17.). Bejelentkezés alapján látogatható, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. Telefon: 06-70-661-9982.

Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum. Országzászló téri kiállítóhely (Országzászló tér 3.). Tárgyalkotó hagyomány – fejezetek Fejér megye népi kultúrájából. (Fejér vármegye és Székesfehérvár néprajza.) A néprajzi állandó kiállítás részét képezik az alább felsorolt, de nem önálló kiállítások: A céhek világa. A székesfehérvári vastuskó. Az árucsere alkalmai. Tárgyalkotó pásztorok és parasztok. A népművészet mai folytatói. A bodajki búcsújárás. Egy nevezetes farsangi népszokás: a mohai tikverőzés. A húsvéti sibálás (Pázmánd). Karácsonyi szobabelső. Tárlatvezetés előzetes igénybejelentés alapján. A részvételi szándékot 7 munkanappal előbb szükséges jelezni. Bejelentkezés, telefon: 06-70-664-6164, hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között; e-mail: [email protected] Hétfő: zárva. Keddtől vasárnapig: 10–18 óra.

Székesfehérvár: Múlt, jelen, jövő. Kapusi Bence és Wollein Mária kiállítása a VOKE Vörösmarty Művelődési Ház és Könyvtárban (Mártírok útja 2.). Megtekinthető október 5-éig.

Székesfehérvár: Országos Könyvtári Napok – Álom és valóság. A mesélő utca. Időutazás a székesfehérvári Jókai Mór utcában. Megtekinthető október 6. és 12. között a www.helyismeret.vmk.hu weboldalon. (Vörösmarty Mihály Könyvtár.)

Székesfehérvár: Mesélő plakátok. Plakátkiállítás a Pedagógus Klub eddigi foglalkozásairól a Vörösmarty Mihály Könyvtár pedagógiai részlegének (Oskola utca 7. II. emelet) nyitvatartási idejében (kedd–péntek 10 és 18 óra között. Megtekinthető október 7. és 17. között, a belépés díjtalan.

Székesfehérvár: Színdobogás – Büki Zsuzsanna festőművész, grafikus kiállítása a Pelikán Galériában (Kossuth Lajos utca 15.). A kiállítás Büki Zsuzsanna Lánczos–Szekfű ösztöndíj beszámoló tárlata. Megtekinthető október 17-éig, keddtől péntekig 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan. (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvári Művészek Társasága.)

Székesfehérvár: Jankovics Marcell – Hit, remény és rajzfilm. Jankovics Marcell (1941–2021), Kossuth-díjas filmrendező, grafikusművész kiállítása a Szent István Király Múzeum Rendházában (Fő utca 6.) látható. A Szent István Király Múzeum és Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzata közös szervezésében megvalósuló kiállítás „A remény zarándokai” mottóval meghirdetett 2025-ös Szentév eseménye. Jankovics Marcell műveit az Apostoli Szentszék hivatalos nyitó eseményeinek részeként mutatták be Rómában, a Vatikánban, a Palazzo della Cancelleria-ban. Ezt követően, Magyarországon első ízben Székesfehérváron látható az immár kibővített, nagyszabású tárlat. A kiállítás hat egymást követő teremben valósult meg. A termek egymásutániságában – Hit, Remény, Zarándoklat – tematikával kapcsolódnak az ünnepi Szentév üzenetéhez. A kiállítás Jankovics Marcell műegyütteseit mutatja be, amelyek mozgó- és állóképeket, installációkat, valamint fény-, illat- és hangélményeket ötvöznek. Ezeket az alkotásokat a Szent István Király Múzeum történeti, régészeti és néprajzi gyűjteményének egy-egy releváns vagy izgalmas tárgya egészíti ki, egyedi párosításokat hozva létre. A tárlat három nyelven (magyar, angol, olasz) megtekinthető. A kiállító művész: Jankovics Marcell Kossuth-díjas filmrendező, grafikusművész, művelődéstörténész, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia néhai tiszteletbeli elnöke, a nemzetközi kortárs művészet korszakos alkotója. Életművének meghatározó része a kereszténység magyarországi történetének feldolgozása, bemutatása, a Biblia üzenetének művészi megfogalmazása. A tárlat ezt az egész életen át tartó folyamatot hivatott a közönség elé tárni. A kiállítás október 19-éig látogatható, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Székesfehérvár: Irodalmi lépegető. Homolya Gábor képzőművész kiállítása a Vörösmarty Társaság rendezvénytermében (Kossuth Lajos utca 14.). Megtekinthető október 30-áig, csütörtökönként 14 és 16.30 óra között, valamint a rendezvények ideje alatt.

Székesfehérvár: „Örvendezz, királyi város!” – Szent István és városa a filatéliában. Időszaki kiállítás a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban (Várkörút 32.). Székesfehérvár Szent István városa, királyi és koronázó város, a király és városa neve pedig az évszázadok során egybeforrt. A Bélyegmúzeum a kiállítás anyagának összeállításával arra vállalkozott, hogy a művészi kisgrafikák által közvetített képi információkon keresztül közelítse meg az államalapítás, Szent István és családja történetét, valamint székesfehérvári kötődéseit, a koronázó város magyar államalapításban és az első királyunkhoz köthető hagyományok kialakításában betöltött szerepét. A kiállítás megtekinthető október 31-éig. (A belépés díjtalan.)