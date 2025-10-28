Titkos ajtó mögé leshetnek be az érdeklődők a kastélyban

Könyv, kávé és kultúra a Károlyi-kastélyban. Így találkoznak egymással a rendezvények november 8-án, a Károlyi József Alapítvány szervezésében. Az egyik izgalmas esemény 11 órakor kezdődik, melynek címe, Fel a titkos lépcsőn. Ezen az eseményen kitárul az évszázadok tudását őrző, titkos ajtó, mely mögött egy felfelé vezető lépcső tekereg a könyvekkel kirakott körfolyosóra.

A különleges programon az érdeklődők megismerhetik a kastély könyvtári gyűjteményeit, Laki Xénia könyvtáros vezetésével.

Késő délután, 17:30 veszi kezdetét az „Így kávéztak ők” című program, melyben írók és művészek kávéházait ismerhetjük meg Nyári Krisztián íróval, egy kellemes vacsora és egy pohár bor mellett.