Kapcsolódások – Kiállítás Fehérváron

A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Kapcsolódások 2 című képzőművészeti kiállítását október 28-án (kedden) 17 órakor nyitják meg Székesfehérváron, a Köfém Művelődési Központban.

V. Varga József

Köszöntőt mond Simon József, a művelődési ház igazgatója, a kiállítást megnyitja Revák István festőművész, közreműködik Várszegi-Juhász Lilla. A kiállítás megtekinthető november 16-áig az intézmény nyitvatartási idejében, hétfőtől szombatig 9 és 18 óra között.

A pilisvörösvári egyesület fő tevékenysége kortárs művészeti kiállítások, alkotótáborok és workshopok szervezése Közép-Európában, valamint a könyvkiadás. Az egyesületnek saját folyóirata is van.

