Programajánló
1 órája
Kapcsolódások – Kiállítás Fehérváron
A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Kapcsolódások 2 című képzőművészeti kiállítását október 28-án (kedden) 17 órakor nyitják meg Székesfehérváron, a Köfém Művelődési Központban.
Köszöntőt mond Simon József, a művelődési ház igazgatója, a kiállítást megnyitja Revák István festőművész, közreműködik Várszegi-Juhász Lilla. A kiállítás megtekinthető november 16-áig az intézmény nyitvatartási idejében, hétfőtől szombatig 9 és 18 óra között.
A pilisvörösvári egyesület fő tevékenysége kortárs művészeti kiállítások, alkotótáborok és workshopok szervezése Közép-Európában, valamint a könyvkiadás. Az egyesületnek saját folyóirata is van.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre