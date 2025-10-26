Kapcsolódások – Kiállítás Fehérváron

Köszöntőt mond Simon József, a művelődési ház igazgatója, a kiállítást megnyitja Revák István festőművész, közreműködik Várszegi-Juhász Lilla. A kiállítás megtekinthető november 16-áig az intézmény nyitvatartási idejében, hétfőtől szombatig 9 és 18 óra között.

A pilisvörösvári egyesület fő tevékenysége kortárs művészeti kiállítások, alkotótáborok és workshopok szervezése Közép-Európában, valamint a könyvkiadás. Az egyesületnek saját folyóirata is van.