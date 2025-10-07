1 órája
Jó hangulatban, jó nevekkel zárt a tizedik FIN
Szeptember közepén lezajlott a jubileumi, tizedik és eddigi formájában utolsó Fehérvári Irodalmi Napok (FIN) eseménysorozata Székesfehérváron. Grecsó Krisztián „Apám üzent” című legújabb regényét is bemutatták.
A 2025-ös FIN-en, az MNL Fejér Vármegyei Levéltárában Gaborják Ádám kérdezte Grecsó Krisztián írót. A téma főleg a legutóbbi „Apám üzent” című regény volt
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
A FIN oldalán közzé tett előzetesekből, illetve az alapító-főszervező, Czinki Ferenc közleményéből már tudni lehetett, hogy az annak idején különböző székesfehérvári helyszínek és irodalmi kezdeményezések bevonását, összefogását célzó mozgalom utolsó állomásához érkezett. Az indoklás szerint: „A tíz évvel ezelőtti holtidőhöz képest ma már számos városi helyszín van, ami sikerrel, nagyszerű színvonalon és jelentős számú közönség számára szervez rendszeresen irodalmi programokat. A FIN természetesen soha nem volt mindennek feltétele - indikátora, jó példája, segítője, talán igen.” A közlemény azt is hangsúlyozza, hogy az okok nem anyagiak és/vagy politikaiak, hanem saját döntés vezetett ide. Továbbá azt is olvashatjuk: valamilyen formában várható folytatás.
Szeptember derekán tehát búcsúzni, ugyanakkor felhőtlenül együtt lenni jöttek össze az irodalom és az underground zene kedvelői a hagyományokhoz hűen több helyszínen megrendezett FIN-en. A kezdetben háromnapos, majd 0. nappal kiegészült rendezvénysorozat most is az ALTO Nyomdából indult, ahol az „Írók a nyomdában” című programban ismét elkészült egy exkluzív kiadvány, méghozzá a Klasszik Lasszó eddigi utolsó, „Magyar szakítós” című műsorát összefoglaló könyv. A kereskedelmi forgalomba kerülés előtt 100 sorszámozott példányt nyomtak a kötetből.
A hivatalos megnyitón, hagyományosan az MNL Fejér Vármegyei Levéltár udvarán Németh Gábor írónak a FIN-záráshoz fűződő nyitó gondolatai után Gaborják Ádám irodalomkritikus, szerkesztő beszélgetett Grecsó Krisztián íróval legfrissebb, „Apám üzent” című regényéről. Igaz, a párbeszéd a korábbi, „Vera” című regénnyel kezdődött, mert a Magvető Kiadó azt választotta be az „Alapdarab” című sorozatába azon művek közé, amelyek már kiállták az idő próbáját. A beszélgetés nagy részében azonban az ugyancsak sikeres „Apám üzent” keletkezését és a megírás közben átélteket mesélte el Grecsó. Érzékelhettük, hogy a család- és identitásregényként aposztrofált könyv kapcsán rengeteg témát lehet érinteni a női és férfi szerepektől kezdve a származáson át a generációkon keresztül öröklődő traumákig. Az író részletesen beszélt arról, hogyan, mennyire mániákusan kutatott a családi múlt után, mert úgy érezte: a korán elhunyt, alkoholbetegségben szenvedő apja üzenni akar neki. Családfakutatásba is belefogott, és annak nehézségeiről, tapasztalatairól, az őt segítő kutató munkájáról is sok érdekességet hallhattunk. Akárcsak arról,
mekkora változást jelentett számára az apaság megélése, amikor is lényegében újra meg kellett határoznia önmagát. Az örökölt sorshoz, a kiteljesedéshez vagy a kudarchoz kötődve az író transzgenerációs adósságról és hitelről is beszélt. Az író-olvasó találkozó végén sokan álltak sorban, hogy dedikáltathassanak. Majd, a nyitó est zárásaként Lovasi András adott szólókoncertet „Egy az egybe…” címmel.
A rendezvény ideje alatt kiállítás is nyílt az udvaron: a FIN plakátjainak kezdettől fogva Varga Gábor Farkas grafikusművész a tervezője, aki több, az eseményhez illő plakátot válogatott ki az egyéb, például Illyés Gyula, Pilinszky János vagy Weöres Sándor műveinek hatására készült munkái közül. A „Vers-plakátok” kiállítás november 27-ig még látható a levéltárban. Érdemes megnézni, mert a művész letisztult, sallangmentes stílusában készült alkotások fontos jelenségekre, témákra mutatnak rá.
A FIN két további napján is telt ház mellett zajlottak a programok az Ady Endre utcai Könyvek Boltjában, az Új Magyar Képtárban és a Petz sörözőben. Vendégek voltak még Prieger Zsolt és Nagy Katica egy József Attila emlékére létrehozott zenés irodalmi esttel, Szabó T. Anna költő „Vigasz” című verseskötetével, a Petz gasztrodélutánon pedig Szederkényi Olga újságíró, dokumentumfilmes, Hárs Barna zenész-énekes, majd a Rühös Foxi zenekar zárta a FIN-t.
A közösségi fesztiválként létrejött Fehérvári Irodalmi Napok – amelynek első számú partnerei a szórólap szerint a nézők, a helyi és országos irodalomkedvelő közösség tagjai – tehát az eddig ismert és kedvelt formájában véget ért. A többi kiderül a jövőben.