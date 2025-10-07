Jó hangulatban, jó nevekkel zárt a tizedik FIN

A FIN oldalán közzé tett előzetesekből, illetve az alapító-főszervező, Czinki Ferenc közleményéből már tudni lehetett, hogy az annak idején különböző székesfehérvári helyszínek és irodalmi kezdeményezések bevonását, összefogását célzó mozgalom utolsó állomásához érkezett. Az indoklás szerint: „A tíz évvel ezelőtti holtidőhöz képest ma már számos városi helyszín van, ami sikerrel, nagyszerű színvonalon és jelentős számú közönség számára szervez rendszeresen irodalmi programokat. A FIN természetesen soha nem volt mindennek feltétele - indikátora, jó példája, segítője, talán igen.” A közlemény azt is hangsúlyozza, hogy az okok nem anyagiak és/vagy politikaiak, hanem saját döntés vezetett ide. Továbbá azt is olvashatjuk: valamilyen formában várható folytatás.

Szeptember derekán tehát búcsúzni, ugyanakkor felhőtlenül együtt lenni jöttek össze az irodalom és az underground zene kedvelői a hagyományokhoz hűen több helyszínen megrendezett FIN-en. A kezdetben háromnapos, majd 0. nappal kiegészült rendezvénysorozat most is az ALTO Nyomdából indult, ahol az „Írók a nyomdában” című programban ismét elkészült egy exkluzív kiadvány, méghozzá a Klasszik Lasszó eddigi utolsó, „Magyar szakítós” című műsorát összefoglaló könyv. A kereskedelmi forgalomba kerülés előtt 100 sorszámozott példányt nyomtak a kötetből.

A hivatalos megnyitón, hagyományosan az MNL Fejér Vármegyei Levéltár udvarán Németh Gábor írónak a FIN-záráshoz fűződő nyitó gondolatai után Gaborják Ádám irodalomkritikus, szerkesztő beszélgetett Grecsó Krisztián íróval legfrissebb, „Apám üzent” című regényéről. Igaz, a párbeszéd a korábbi, „Vera” című regénnyel kezdődött, mert a Magvető Kiadó azt választotta be az „Alapdarab” című sorozatába azon művek közé, amelyek már kiállták az idő próbáját. A beszélgetés nagy részében azonban az ugyancsak sikeres „Apám üzent” keletkezését és a megírás közben átélteket mesélte el Grecsó. Érzékelhettük, hogy a család- és identitásregényként aposztrofált könyv kapcsán rengeteg témát lehet érinteni a női és férfi szerepektől kezdve a származáson át a generációkon keresztül öröklődő traumákig. Az író részletesen beszélt arról, hogyan, mennyire mániákusan kutatott a családi múlt után, mert úgy érezte: a korán elhunyt, alkoholbetegségben szenvedő apja üzenni akar neki. Családfakutatásba is belefogott, és annak nehézségeiről, tapasztalatairól, az őt segítő kutató munkájáról is sok érdekességet hallhattunk. Akárcsak arról,