Ismerkedés könyvtári környezetben a fejlesztő biblioterápiával
Pál Judit műfordító, mentálhigiénés és biblioterápiával foglalkozó szakember az elmúlt időszakban több településen tartott csoportfoglalkozást Ösvények a szavakon túl. Bevezetés a biblioterápiába címmel.
Bakonykúti, Fehérvárcsurgó és Ráckeresztúr könyvtárlátogató olvasói regisztrációt követően vehettek részt a rendezvényen, ugyanis a csoportlétszám is fontos. Ha túl sokan gyűlnek össze, nem jut egyformán idő mindenkire, és értékes gondolatok, érzések veszhetnek el. A biblioterápia vagy irodalomterápia régi módszer, az utóbbi időben egyre elterjedtebb, ami nem véletlen, hiszen eleink jól tudták, hogy a kimondott és leírt szó, legyen az dal, szonett, novella vagy mese, bizony gyógyító erejű lehet. Legalábbis úgy hat a lélekre, hogy a szívfacsargásból valamiféle kisimultabb, de a tükörbe nézésre, változásra mindenképp felkészültebb állapot áll elő.
Fejér három könyvtárában három alkalommal az érzések és érzelmek kifejezésének fontosságát, összekapcsoló erejét élhették meg közelebbről az olvasók. Egészen pontosan azt, hogy egy adott vers miként hat a lélekre. A csoportfoglalkozások vezetőjéről két évvel ezelőtt Pál Judit kanyargós ösvényen jutott el a lélekgyógyászathoz címmel már írtam e hasábokon. Judit azóta fejlesztő biblioterápia egyetemi képzésén diplomát szerzett, majd elvégezte a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár hatvanórás biblioterápiás szakmai továbbképző programját, amelynek címébe ez elérendő célt is belefogalmazták a szervezők: A humán könyvtári szolgáltatások minőségi fejlesztése a fejlesztő biblioterápia eszközeinek segítségével. Ez azt jelenti, hogy a könyvtárosok szemléletmódja és eszköztára folyamatosan bővíthető és fejleszthető. A fejlesztő biblioterápia pedig mint hatékony preventív, mentális egészségmegőrző, személyiségfejlesztő, ön- és közösségépítő eljárás kiválóan alkalmazható könyvtári környezetben. A rátermett biblioterapeuta legalább olyan jól tud meghallgatni, értőn figyelni, mint Michael Ende regényhőse, Momo: „Valóban hallgatni a másikat csak igen kevés ember tud. S ahogyan Momo értett ehhez, annak a világon párja nem volt. …ő csupán ült és hallgatott, teljes figyelemmel és odaadással. Közben nagy, sötét szeme a másikon függött, s az úgy érezte, hirtelen gondolatai támadnak, amelyről soha sejtelme nem volt, hogy benne rejtőznek.”
Nos, a résztvevők mindhárom helyszínen megbizonyosodhattak arról, hogy a pszichológiában is jártas, igen sokoldalú szakember úgy tud hallgatni, mint Momo, és úgy tud kérdezni, mint Pál Judit. A kétórás csoportfoglalkozás egy kevésbé ismert versre épült, melynek címe Annyiszor játszottam a boldogot. Nem fontos ilyenkor sem a cím, sem a szerző, sokkal lényegesebb, milyen érzéseket vált ki a résztvevőkből. A bevezető játék az önmagunkra és az egymásra hangolódást segítette; az asszociációs kártyák segítségével mindenki mélyebben magába nézhetett, és fölismerhette, hogy abban a pillanatban éppen milyen hangulatban van, milyen érzések hatják át. A mozgásos feladatot követően Judit fölolvasta a verset, majd célzott kérdések következtek, és az irányított, mégis spontán beszélgetés során olyan dilemmákról esett szó, hogy kinek mit jelent a boldogság, vajon mindig hazugság-e mosolyogva játszani a boldogot, van-e belső engedélyünk arra, hogy boldogok legyünk, vagy hogy létezik-e az elégedetlenség mérge.
A különböző életkorú, nemű, foglalkozású csoporttagok a beszélgetés végén egy boldogság feliratú papírra összegyűjtötték, mit jelent ez a fogalom számukra, s bizony érdekes kifejezések is előkerültek, mint például: „zsíros kenyér”, „zöld”, „ölelés”, „a felkelő nap látványa”, „lázadó minyon”. Ami viszont Judit szerint a leginkább bizonyíték arra, hogy egy-egy biblioterápiás alkalommal valóban „történik valami”, a résztvevők visszajelzése; egy középiskolai magyartanár ott érezte meg, bizony így is lehetne versekről, irodalomról beszélgetni a gyerekekkel, vagy egy másik csoporttag azt emelte ki, hogy ismeretlen emberek jöttek össze, a beszélgetés után viszont közösségként távoztak, mert sokkal közelebb kerültek egymáshoz.
A különálló, önmagukban is kipróbálható alkalmak mellett Pál Judit biblioterápiás programjai között szerepel hosszabb, összefüggő önismereti csoportok indítása a coaching és a művészetterápiás eszközök vegyítésével. Például egy hétrészes folyamat Lázár Ervin meséire építve, illetve öt-hat óra időtartamú workshopok, amelyek középpontjában valamely tőlünk távolabbi meserégióra jellemző szöveg áll. Judit egyéni és online biblioterápiás beszélgetéseket is tart, melyek akár célzottan egy-egy önismereti elakadásra, kérdésre koncentrálnak. Egy biztos, könyvtári környezetben nagyon jól működik a csoportmunka, az irodalom kimeríthetetlen, a hatás pedig közérzetjavító és több mint reményt keltő. Érdemes kipróbálni, majd rendszeresen művelni.
