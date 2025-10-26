Ismerkedés könyvtári környezetben a fejlesztő biblioterápiával

Forrás: Miskei Rita, GÁ

Nos, a résztvevők mindhárom helyszínen megbizonyosodhattak arról, hogy a pszichológiában is jártas, igen sokoldalú szakember úgy tud hallgatni, mint Momo, és úgy tud kérdezni, mint Pál Judit. A kétórás csoportfoglalkozás egy kevésbé ismert versre épült, melynek címe Annyiszor játszottam a boldogot. Nem fontos ilyenkor sem a cím, sem a szerző, sokkal lényegesebb, milyen érzéseket vált ki a résztvevőkből. A bevezető játék az önmagunkra és az egymásra hangolódást segítette; az asszociációs kártyák segítségével mindenki mélyebben magába nézhetett, és fölismerhette, hogy abban a pillanatban éppen milyen hangulatban van, milyen érzések hatják át. A mozgásos feladatot követően Judit fölolvasta a verset, majd célzott kérdések következtek, és az irányított, mégis spontán beszélgetés során olyan dilemmákról esett szó, hogy kinek mit jelent a boldogság, vajon mindig hazugság-e mosolyogva játszani a boldogot, van-e belső engedélyünk arra, hogy boldogok legyünk, vagy hogy létezik-e az elégedetlenség mérge.

A különböző életkorú, nemű, foglalkozású csoporttagok a beszélgetés végén egy boldogság feliratú papírra összegyűjtötték, mit jelent ez a fogalom számukra, s bizony érdekes kifejezések is előkerültek, mint például: „zsíros kenyér”, „zöld”, „ölelés”, „a felkelő nap látványa”, „lázadó minyon”. Ami viszont Judit szerint a leginkább bizonyíték arra, hogy egy-egy biblioterápiás alkalommal valóban „történik valami”, a résztvevők visszajelzése; egy középiskolai magyartanár ott érezte meg, bizony így is lehetne versekről, irodalomról beszélgetni a gyerekekkel, vagy egy másik csoporttag azt emelte ki, hogy ismeretlen emberek jöttek össze, a beszélgetés után viszont közösségként távoztak, mert sokkal közelebb kerültek egymáshoz.

A különálló, önmagukban is kipróbálható alkalmak mellett Pál Judit biblioterápiás programjai között szerepel hosszabb, összefüggő önismereti csoportok indítása a coaching és a művészetterápiás eszközök vegyítésével. Például egy hétrészes folyamat Lázár Ervin meséire építve, illetve öt-hat óra időtartamú workshopok, amelyek középpontjában valamely tőlünk távolabbi meserégióra jellemző szöveg áll. Judit egyéni és online biblioterápiás beszélgetéseket is tart, melyek akár célzottan egy-egy önismereti elakadásra, kérdésre koncentrálnak. Egy biztos, könyvtári környezetben nagyon jól működik a csoportmunka, az irodalom kimeríthetetlen, a hatás pedig közérzetjavító és több mint reményt keltő. Érdemes kipróbálni, majd rendszeresen művelni.