3 órája
Megvan Magyarország új Nobel-díjasa
Átadták az irodalmi Nobel-díjat, amelyet idén egy magyar írónak adott át a Svéd Akadémia. Krasznahorkai lett a második magyar író Imre Kertész után, aki irodalmi Nobel-díjat nyert.
A 2025-ös irodalmi Nobel-díj birtoksa Krasznahorkai László lett. A Svéd Akadémia értékelése szerint művészi látása mentes az illúziótól, s rávilágít a társadalmi rend törékenységére, miközben hisz az alkotás erejében.
Krasznahorkai László
Krasznahorkai László 1954-ben született Gyulán. Művei – mint például Sátántangó (1985) és Az ellenállás melankóliája – gyakran hosszú, szinte folyamatos mondatokban tárják fel az emberi létezés sötétebb árnyalatait. Műveit filmre is adaptálták, sokszor együttműködve a világhírű magyar filmrendezővel, Tarr Bélával. Stílusát gyakran kapcsolják Kafkához, Thomas Bernhardhoz és a közép-európai irodalmi hagyományhoz, de saját hangja is markáns: abszurd, groteszk és filozófiai mélységekkel átitatott.
Második magyar irodalmi Nobel-díjas
Krasznahorkai László a második magyar irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre után. Az elismerés nemcsak személyes siker, hanem társadalmi üzenet is: a magyar irodalom nemzetközi rangját is megerősíti, és új olvasókat irányíthat Krasznahorkai művei felé. Az irodalmi világban várhatóan nagy érdeklődés övezi majd azt is, hogyan hat a díj Krasznahorkai műveinek ismertségére és hatására, különösen fordítások, kiadások és kritikai visszhang tekintetében.
A 2025-ös irodalmi Nobel-díjat hivatalosan december 10-én adják át Stockholmban. Krasznahorkai várhatóan részt vesz az átadáson.
