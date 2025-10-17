Időszaki kiállításokat nyitnak Tác-Gorsiumban

A vendégeket Kovács Loránd Olivér, a Szent István Király Múzeum szakmai igazgatója köszönti, a kiállítást megnyitja Róth Péter, Székesfehérvár Megyei Jogú Város alpolgármestere. A tárlatokat bemutatja Fekete Fruzsina, a múzeum régésze, Kovács Loránd Olivér, a múzeum szakmai igazgatója és Makó János kutyatörténeti kutató.

A Seuso-épület környezetéből idén előkerült 350 római kori fémleletből nyíló időszaki kiállítás mellett kutyatörténeti tárlat is nyílik, ahol a római kortól napjainkig mutatnak be régészeti leleteket és relikviákat.

Itt járt Seuso?

Amint megtudtuk: a Szent István Király Múzeum Seuso-projekt munkacímmel 2025 januárjában elindított egy kiterjedt, topográfiai kutatást, mely Gorsium-Herculia mikrorégiós kutatását tűzte ki céljául, roncsolásmentes módszerekkel.

A projekt célkitűzése, hogy a Móri-árok déli, illetve a Mezőföld területén folyó Sárvíz, megközelítőleg 40 kilométeres szakaszának partjai mentén kutasson, s legszélesebb körben feltérképezze az egykori Gorsiumhoz köthető település és úthálózat rendszerét, infrastruktúráját.

A kutatás első állomásaként a Nádorfi Gabriella által Szabadbattyánban megásott, Seuso-épületnek nevezett épületkomplexum melletti, egykori Sárvíz medrét vizsgálták. Az évszázadokon átívelő római jelenlét okán igen sok – mondhatni a várakozásokon túlmutató –, lelet került elő már első alkalommal is. A Seuso-épület közvetlen környezetéből megközelítőleg 350 római kori fémlelet került elő idén, önkéntes fémkeresősök segítségével. Ezekből a leletekből láthatnak az érdeklődők most egy válogatást.

E leletek mellett pedig az oly sokáig a Kula-toronyban őrzött falfestmények, illetve rekonstrukcióik is helyet kapnak a kiállításban.

A kiállítás fókuszában az az ón üst áll, melyet a múlt század derekán talált egy helyi lakos a hajdani Seuso-épület területén, ezzel rávilágítva a terület fontosságára, és előremozdítva a későbbi kutatások megindítását Szabadbattyán területén.

S ugyancsak ez az az üst, melyet a rómaiak akár a Seuso-kincsekkel együtt is használhattak lakomáik alkalmával. Ugyanis az üst kivitelezése oly grandiózus, hogy ezt csakis olyan lakomák alkalmával használhatták, ahol több tucat prominens vendég vett részt. Ezzel a látszólag laza, s mégis logikus kapoccsal hozták kapcsolatba a Szabadbattyán határában lévő épületkomplexum romjait az egykoron itt élt Seusoval.

A kiállítás szervezői hangsúlyozzák, hogy a Seuso kutatási projekt és maga a tárlat nem jöhetett volna létre Látrányi Viktóriának a téma iránti elkötelezettsége és mindenkit magával ragadó lelkesedése nélkül.

Ősi nyomokon

A most nyíló kutyatörténeti kiállítás a római kortól napjainkig mutat be régészeti leleteket és más relikviákat, melynek kurátorai Fekete Fruzsina, a múzeum régésze és Makó János kutyatörténeti kutató.

A tárlat bemutatja a Gorsiumban egykor élő kutyák maradványait, típusait, valamint olyan tárgyakat, amiken a kutyák szó szerint rajta hagyták a nyomukat, vagy pedig inspirálták gazdáikat az elkészítésükben.

Itt debütál az az 1936-ban előkerült, 2. századi kutya szobor, melyet a kutatás majd egy évszázadig nagymacskaként meghatározott, majd kiderült, hogy valójában egy római harciasabb jellegű kutyáról van szó, s hogy milyen funkciója lehetett.

A kiállítás ezen felül bemutatja a ma is vadon élő kutyaféléket, a magyar fajtákat – mintegy párhuzamba vonva a régi, római kutyákkal –, megismerteti a látogatókat a világfajtákkal, a nagy volumenű kutyás kiállítások világával. Bemutatva számtalan híres kutyát, akiket vagy a filmvászonról ismerünk, vagy pedig híres gazdáikat ismerjük, de róluk szinte semmit nem tudunk.

A szervezők, hogy még inkább közelebb hozzák a kiállítást a látogatókhoz, felállítottak egy emlékfalat, ahol mindenki kiteheti elhunyt kedvencének a fotóját, melyek a kiállítás végéig láthatóak lesznek.

A zárás napján pedig, szakrális keretek közt, római szertartással mutatnak be áldozatot e kutyák tiszteletére.

Az időszaki kiállítások megtekinthetők október 17-étől 2026. május 10-éig, hétfőtől vasárnapig.