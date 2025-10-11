október 11., szombat

Losonczi Dávid olimpikon és Szabó Balázs zenekari frontember mesélt sikereiről, életéről

A Mathias Corvinus Collegium székesfehérvári központjában ezúttal különleges vendégek osztották meg történeteiket. Csehi Marianna, a Highlights of Hungary ügyvezetője beszélgetett Elek Dórával, Losonczi Dáviddal, Szabó Balázzsal és Koleszár Tiborral – olyan emberekkel, akik saját területükön maradandót alkottak, és példát mutatnak értékrendből, kitartásból és közösségi felelősségből.

Munkatársunktól

A Highlights Klub Inspiráló magyarok című estjén Csehi Marianna mutatta be a Highlights of Hungary küldetését, amely 2013 óta gyűjti és mutatja be az év legpozitívabb magyar történeteit. A program célja, hogy reflektorfénybe állítsa azokat az embereket és kezdeményezéseket, akik hitelesen, kreatívan és közösséget építve tesznek hozzá Magyarország fejlődéséhez. – A Highlights nem verseny, hanem közösség, amely értékeket emel ki – és arra hív mindenkit, hogy vegye észre a jót a környezetében – hangsúlyozta Csehi Marianna.

Highlights of Hungary
Inspiráló történetek és példaképek a Highlights of Hungary estjén Székesfehérváron
Forrás: MCC székesfehérvári képzési központ

Művészet határok nélkül – Elek Dóra és a Baltazár Színház története

Elsőként Elek Dóra, a Baltazár Színház alapítója mesélt arról, miként valósította meg régi álmát: létrehozni Magyarország első és egyetlen olyan színházát, amelyben kizárólag értelmi sérült színészek játszanak. A társulat 25 éve működik, produkcióik pedig számos európai színpadon arattak sikert. Elek Dóra elmondta: céljuk, hogy a művészet eszközével bizonyítsák, a tehetség nem korlátozható sem fizikai, sem szellemi állapot által. A színház munkája túlmutat az előadásokon – közösséget építenek, fejlesztő foglalkozásokat tartanak, sport- és kulturális programokat szerveznek, s ezzel új lehetőségeket teremtenek a társadalmi elfogadás felé.

Az est célja a közösségépítés és az értékek bemutatása volt
Forrás: MCC székesfehérvári képzési központ

Zene, költészet és lélek – Szabó Balázs személyes vallomása az alkotásról

A beszélgetés következő vendége, Szabó Balázs, a Szabó Balázs Bandája frontembere, zenész, dalszerző és költő, saját alkotói útjáról mesélt. Felidézte, hogyan indult utcazenészként, majd miként talált rá saját hangjára, amelyben a zene, a vers és a történetmesélés természetesen fonódik össze. Szó esett jótékonysági projektjeiről, a Keringés című új lemezéről, valamint arról, mit jelent számára az alkotás: – A dalírás számomra terápia, kapcsolódás és tanúságtétel – arról, hogy mindig van tovább – fogalmazott Szabó Balázs.

Forrás: MCC székesfehérvári képzési központ

A természet őrzői – Koleszár Tibor és a vizek védelmének küldetése

A környezetvédelem oldaláról Koleszár Tibor, a Walise Kft. ügyvezetője hozott izgalmas perspektívát. Cége a magyar tavak és folyók állapotának megóvásán dolgozik modern mérő- és adatgyűjtő technológiákkal, amelyek segítenek előre jelezni az ökológiai változásokat.

– A Balaton és a Velencei-tó nemcsak természeti érték, hanem közösségi felelősség is. Ha most cselekszünk, a jövő generációinak is megőrizhetjük ezeket a kincseket – mondta Koleszár Tibor, aki szerint a környezeti kihívásokra csak tudással és együttműködéssel lehet válaszolni.

A sportszerűség diadala – Losonczi Dávid példát mutat emberségből

A beszélgetés záróvendége, Losonczi Dávid, olimpikon birkózó az emberi nagyság és szerénység megtestesítőjeként állt a közönség elé. Története akkor vált országosan ismertté, amikor az olimpiai szerepléséért járó állami jutalmat – mintegy 15,7 millió forintot – teljes egészében jótékony célokra ajánlotta fel. A sportoló őszintén mesélt a küzdelmekről, a hitről és arról, hogy a siker mögött mindig ott áll a család, a kitartás és a Jóistenbe vetett bizalom. Mindezt egy olyan időszakban, amikor sérülés miatt műtétre készül, mégis derűsen és hittel tekint a jövőbe.

Forrás: MCC székesfehérvári képzési központ

Játék, közösség és szavazás az értékek mentén

Az estet könnyed hangulatú kvízjáték és könyvnyeremények zárták, amely tovább erősítette a közösségi élményt.

Highlights of Hungary 

A Highlights of Hungary közönségszavazása október 1. és 24. között zajlik a highlightsofhungary.hu oldalon, ahol bárki leadhatja voksát kedvenc jelöltjeire – naponta egyszer, akár öt történetre is. A szavazáshoz nincs szükség regisztrációra, elég ellátogatni az oldalra és kiválasztani a leginspirálóbb magyar történeteket.

 

