A forrásnál találkozunk

42 perce

Hetven alkotó, tizenhárom mester állít ki egy helyen

A Szent István Művelődési Házban egy különleges tárlat nyílik október 16-án. A forrásnál találkozunk címet viselő kiállításon 70 alkotó mutatja meg munkáit, melyek között lesznek többek között fafaragványok, szobrok, kerámiatárgyak, ékszerek és rajzok is.

Palocsai Jenő
Hetven alkotó, tizenhárom mester állít ki egy helyen

A forrásnál találkozunk, avagy 35 év a 70-ből, címmel nyílik kiállítás a Szent István Művelődési ház színháztermében október 16-án, 16.00 órai kezdettel

– Kereken 70 alkotó, így fazekas, keramikus, szobrász, fafaragó, bútorfestő, kosárfonó, gyékénykötő, nemezelő, vászonszövő-hímző, gyöngyékszer készítő és grafikus kiállítása nyílik meg a színházteremben. A tárlat október 16. és november 11. között lesz látogatható, hétfőtől szombatig 9.00 és 15.00 óra között – tudtuk meg az egyik szervezőtől, a kiváló kerámiákat készítő Csuporné Angyal Zsuzsától, aki hangsúlyozta, hogy maga a tárlat a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával valósul meg.

 

