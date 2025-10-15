Hetven alkotó, tizenhárom mester állít ki egy helyen

A forrásnál találkozunk, avagy 35 év a 70-ből, címmel nyílik kiállítás a Szent István Művelődési ház színháztermében október 16-án, 16.00 órai kezdettel

– Kereken 70 alkotó, így fazekas, keramikus, szobrász, fafaragó, bútorfestő, kosárfonó, gyékénykötő, nemezelő, vászonszövő-hímző, gyöngyékszer készítő és grafikus kiállítása nyílik meg a színházteremben. A tárlat október 16. és november 11. között lesz látogatható, hétfőtől szombatig 9.00 és 15.00 óra között – tudtuk meg az egyik szervezőtől, a kiváló kerámiákat készítő Csuporné Angyal Zsuzsától, aki hangsúlyozta, hogy maga a tárlat a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával valósul meg.