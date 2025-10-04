október 4., szombat

Ferenc névnap

10°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Folyóiratok és könyvek

29 perce

Határon túli magyar irodalom mutatkozik be két napon át

Címkék#Vörösmarty Társaság#Mészáros Tibor#Márai Sándor

A 2025-ös év különleges év, ugyanis április 11-én ünnepeltük Márai Sándor születésének 125 évfordulóját. Az ünnepi évben, október 3-án megkezdődtek a Határon túli magyar irodalom napjai. A két napon át tartó kulturális esemény házigazdája a Vörösmarty Társaság volt.

Palocsai Jenő
Határon túli magyar irodalom mutatkozik be két napon át

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Október első hétvégéjét választotta ki a szervező, vagyis a Vörösmarty Társaság arra, hogy megtartsák a Határon túli magyar irodalom napjait Székesfehérváron. Az évente megrendezett irodalmi esemény célja, hogy minél több olvasót megismertessen a határon túli magyar irodalom értékes írásaival, gondolataival.

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az érdeklődő irodalombarátok két napon át találkozhatnak, beszélgethetnek írókkal és költőkkel, méghozzá irodalmi programok, író-olvasó találkozók keretében, de bemutatnak majd több folyóiratot és könyvet is.

A rendezvényt Sebők Melinda irodalomtörténész, a Vörösmarty Társaság elnöke nyitotta meg, és olyan jeles vendégeket is elhívtak a szervezők, mint például a Márai-szekció előadója Mészáros Tibor, a Márai-hagyaték gondozója, egyben bibliográfus, könyvtáros és irodalmi muzeológus.

Az esemény helyszíne természetesen a Vörösmarty Társaság Kossuth utca 14. szám alatti rendezvényterme, ahová minden érdeklődőt várnak október 4-én is.

(Galéria a képre kattintva!)

A Határon túli magyar irodalom napjai

Fotók: Nagy Norbert / FMH

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu