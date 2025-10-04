52 perce
Határon túli magyar irodalom mutatkozik be két napon át
A 2025-ös év különleges év, ugyanis április 11-én ünnepeltük Márai Sándor születésének 125 évfordulóját. Az ünnepi évben, október 3-án megkezdődtek a Határon túli magyar irodalom napjai. A két napon át tartó kulturális esemény házigazdája a Vörösmarty Társaság volt.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Október első hétvégéjét választotta ki a szervező, vagyis a Vörösmarty Társaság arra, hogy megtartsák a Határon túli magyar irodalom napjait Székesfehérváron. Az évente megrendezett irodalmi esemény célja, hogy minél több olvasót megismertessen a határon túli magyar irodalom értékes írásaival, gondolataival.
Az érdeklődő irodalombarátok két napon át találkozhatnak, beszélgethetnek írókkal és költőkkel, méghozzá irodalmi programok, író-olvasó találkozók keretében, de bemutatnak majd több folyóiratot és könyvet is.
A rendezvényt Sebők Melinda irodalomtörténész, a Vörösmarty Társaság elnöke nyitotta meg, és olyan jeles vendégeket is elhívtak a szervezők, mint például a Márai-szekció előadója Mészáros Tibor, a Márai-hagyaték gondozója, egyben bibliográfus, könyvtáros és irodalmi muzeológus.
Az esemény helyszíne természetesen a Vörösmarty Társaság Kossuth utca 14. szám alatti rendezvényterme, ahová minden érdeklődőt várnak október 4-én is.
(Galéria a képre kattintva!)
A Határon túli magyar irodalom napjaiFotók: Nagy Norbert / FMH