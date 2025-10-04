Határon túli magyar irodalom mutatkozik be két napon át

Október első hétvégéjét választotta ki a szervező, vagyis a Vörösmarty Társaság arra, hogy megtartsák a Határon túli magyar irodalom napjait Székesfehérváron. Az évente megrendezett irodalmi esemény célja, hogy minél több olvasót megismertessen a határon túli magyar irodalom értékes írásaival, gondolataival.

Az érdeklődő irodalombarátok két napon át találkozhatnak, beszélgethetnek írókkal és költőkkel, méghozzá irodalmi programok, író-olvasó találkozók keretében, de bemutatnak majd több folyóiratot és könyvet is.

A rendezvényt Sebők Melinda irodalomtörténész, a Vörösmarty Társaság elnöke nyitotta meg, és olyan jeles vendégeket is elhívtak a szervezők, mint például a Márai-szekció előadója Mészáros Tibor, a Márai-hagyaték gondozója, egyben bibliográfus, könyvtáros és irodalmi muzeológus.

Az esemény helyszíne természetesen a Vörösmarty Társaság Kossuth utca 14. szám alatti rendezvényterme, ahová minden érdeklődőt várnak október 4-én is.

