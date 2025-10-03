Gazdasági szakember kapott emlékszobát a kastélyban (galéria)

Emlékszobáról emlékszobára jártak október 2-án az érdeklődők Móron, a kastélyban. A Lamberg-kastély Művelődési Központ azon a napon több kiállítást is megnyitott, köztük Schindele Vendel emlékszobáját is, ám akkora volt az érdeklődés az eseményre, hogy a kiváló gazdasági szakember emlékszobájának avatóját egy nagyobb teremben, egy másik gazdasági szakember Wekerle Sándor szobrának előterében kellett megtartani a Móri Bornapokon.

Schindele Vendel emlékszobájának avatóját a Wekerle Sándor emlékteremben tartották. Az ünnepi köszöntők a mérnök, illetve gazdasági szakember elévülhetetlen érdemeiről szóltak

Fotó: PJD

Schindele elévülhetetlen érdemei

"Wendel Schindele 1935-ben született Móron, sváb család gyermekeként. Korán elveszítette szüleit, árva gyermekként a tatai kapucinusokhoz került. A rendet azonban feloszlatták, így Székesfehérváron járt gimnáziumba. A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem hallgatójaként élte meg az 1956-os forradalmat, s nyomban lelkes hívévé vált, tevőlegesen részt vett a kommunizmus ellen folytatott szabadságharcban. Szerepe miatt a forradalom leverése után üldözték, a felelősségre vonás elől az NSZK-ba menekült, ott telepedett le. Stuttgartban elvégezte az egyetemet, majd Münchenben tette át székhelyét.

A műszaki és gazdasági szakemberből vezérigazgató

A professzor legmagasabbra akkor jutott, amikor az amerikai ITT-nél elnök-vezérigazgató lett. 1990-ig csak külföldön, a rendszerváltás után itthon is elismerték. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozatát, Móron pedig 2000-ben Pro Urbe díjjal tüntették ki.

A 79 éves korában meghalt, móri származású üzletembert, Wendel Schindele professzort szülővárosában 2015. május 30-án helyezték végső nyugalomra. Sírjánál a Volkswagen konszern első embere, Martin Winterkorn búcsúztatta, s úgy fogalmazott, olyan cégek magyarországi letelepedésében bábáskodott meghalt magyar barátja, mint az Audi, a Bosch, a Continental vagy a Daimler – olvasható a provértes.hu-n.