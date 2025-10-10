4 órája
Föld alatti világba vittek fényt, az öröknek hitt sötétségbe
Különleges és egyben felbecsülhetetlen értékekről tartanak előadást Kincsesbányán. Bujpál Péter olyan eszközökről tart előadást a helyi művelődési házba, amik nélkül elképzelhetetlen lett volna a bányászok föld alatti munkája. A Fény a sötétben című előadást bárki ingyen meghallgathatja.
Fotó: PJD
Kincsesbányai Bányászok Baráti Társasága szervezésében előadást tart Bujpál Péter, Fény a sötétben címmel. Az október 15-én hallható és látható esemény nem csak előadás, hanem egy kisebb kiállítás is, vetítéssel és sok olyan világító eszközzel, amivel valaha a föld alatt dolgoztak a bányászok.
A bányavilágítás történetéhez kapcsolódó lámpagyűjteményben olyan eszközökkel is találkozhatunk, ami a munkaterület világításáért felelt, és olyanokkal is, amik a robbanás veszélyét hordozó metán szintjét mérte, így láthatnak az érdeklődők Davy-lámpát, karbidlámpát, és Petromax típusú lámpákat is az ingyenes látogatható előadáson a Kincsesbányai Művelődési Házban.