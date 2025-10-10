október 10., péntek

Gedeon névnap

15°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felbecsülhetetlen értékű kincsek

1 órája

Föld alatti világba vittek fényt, az öröknek hitt sötétségbe

Címkék#Fény a sötétben#Kincsesbányai Bányászok Baráti Társasága#metán#Bujpál Péter

Különleges és egyben felbecsülhetetlen értékekről tartanak előadást Kincsesbányán. Bujpál Péter olyan eszközökről tart előadást a helyi művelődési házba, amik nélkül elképzelhetetlen lett volna a bányászok föld alatti munkája. A Fény a sötétben című előadást bárki ingyen meghallgathatja.

Palocsai Jenő
Föld alatti világba vittek fényt, az öröknek hitt sötétségbe

Fotó: PJD

Kincsesbányai Bányászok Baráti Társasága szervezésében előadást tart Bujpál Péter, Fény a sötétben címmel. Az október 15-én hallható és látható esemény nem csak előadás, hanem egy kisebb kiállítás is, vetítéssel és sok olyan világító eszközzel, amivel valaha a föld alatt dolgoztak a bányászok.

Fotó: PJD

A bányavilágítás történetéhez kapcsolódó lámpagyűjteményben olyan eszközökkel is találkozhatunk, ami a munkaterület világításáért felelt, és olyanokkal is, amik a robbanás veszélyét hordozó metán szintjét mérte, így láthatnak az érdeklődők Davy-lámpát, karbidlámpát, és Petromax típusú lámpákat is az ingyenes látogatható előadáson a Kincsesbányai Művelődési Házban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu