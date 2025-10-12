október 12., vasárnap

Hétvége a vászon bűvöletében

1 órája

Fesztivál, ahol nappal filmek, este koncertek vártak mindenkit

Címkék#Ficsóri Erika#fehérvári dokumentumfilm#FEDOK-2025

Ebben az évben is bemutatkozhattak a dokumentumfilmek alkotói, akik természetesen bemutatták a saját munkáikat. A FEDOK – Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál idei eseménysorozatába beillesztettek egy filmes pályázatot is, melynek eredményhirdetését október 12-én tartották Fehérváron.

Palocsai Jenő
Fotó: NAGY NORBERT

Fotó: NAGY NORBERT

Október 12-én vasárnap délelőtt a FEDOK-2025 filmes pályázatra érkezett alkotásokat láthatta a közönség, és csak a vetítést követően kezdődött a pályázat eredményhirdetése, amely során kiderült, hogy ki lett az első három helyezett, illetve a különdíjas. A szakmai zsűri olyan szakmailag elismert személyekből állt, mint Kovács Szilvia, Preszter Elemér, vagy az ítészek vezetője, Burján Zsigmond.

Fotó: NAGY NORBERT

Animációs dokumentumfilmek a fesztivál keretében

– Első alkalommal hirdettünk a FEDOK Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál keretében diák pályázatokat is. Igaz, hogy dokumentumfilm volt a műfaja, de nagyon sok animációs film ékezett, amiket természetesen levetítettünk. Ez alkalommal 10 filmet kaptunk diákoktól, de nem csak Fehérvárról, hanem a Balaton környékéről és Budapestről is – mondta Ficsóri Erika, a FEDOK főszervezője, aki hozzátette:

– Az első napon volt a székesfehérvári, illetve Fejér megyei alkotók munkáiból tartott filmvetítés, de arra a napra belefért még délelőttre néhány érzékenyítő workshop, estére pedig egy dzsessz koncert. Pénteken és szombaton határon túli filmeket vetítettünk, és jelen voltak a rendezők és a szereplők is, akik Erdélyből, Kolozsvárról érkeztek. Minden este koncertekkel vártuk az érdeklődőket, és ez a vasárnapra, vagyis a zárónapra is igaz. Emellett volt szociófotó kiállítás, Gerse Dániel fotóiból, és este tűz zsonglőr show-val zárunk – mondta Ficsóri Erika.

Fotó: NAGY NORBERT

Alkotók és filmek, a pályázat nyertesei

  1. Cseh Péter–Szirénák alatt
  2. Tüdő Máté Patrik– Útravaló
  3. Palotás Dávid–A múlt üzenete

Különdíj: Peresztegi Mirkó–Mese Mese, Meskenyere

Megünnepelték az animáció születésnapját is

A három napos fesztivál végéhez közeledve, október 12-én délelőtt tartották az alkotók közötti verseny eredményhirdetését, ám mielőtt bejelentették volna, hogy ki állhatott fel a dobogó fokaira, illetve hogy ki kapta a különdíjat, közösen megnézték a résztvevők, random sorrendet követve, mind a négy alkotást, majd néztek egy válogatást a Bodajki Hangszíntér Iskola animációs filmjeiből, így ünnepelve meg az animáció 111. születésnapját.

 

