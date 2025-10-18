1 órája
Közeleg a dátum: ezekben a hónapokban ingyen látogathatod a dégi kastély mesés angolkertjét (rengeteg fotóval)
Aki legalább egyszer járt már Dég mesés angolkertjében, tudja, milyen érzés, amikor a természet és a történelem kézen fogva sétál velünk. A Festetics-kastély körül elterülő, több mint 300 hektáros park nemcsak Magyarország egyik legnagyobb angolkertje, hanem egy élő festmény, ahol minden ösvény egy új történetet mesél el.
A fák között megbúvó kis tavak, hidak és a sziget úgy idézi meg a 19. századi romantikát, mintha időutazáson vennénk részt. A Festetics-kastély egykor a magyar arisztokrácia egyik legfényűzőbb otthona volt. A klasszicista épület és a köré álmodott táj együttese ma is lenyűgöző látványt nyújt – különösen a parkban sétálva, ahol a természet évszakokon át váltogatja ruháit. A kastélyt körülölelő tórendszer, a Szerpentin-tó szigete és az apró hídon át megközelíthető Holland-ház mind azt a gondosan megkomponált harmóniát őrzik, amely a Festetics-család ízlését dicséri. Tavasszal madárdal, nyáron buja zöld árnyak, ősszel aranyló lombszőnyeg fogadja a látogatót – télen pedig csendes, mesébe illő nyugalom.
Ingyenesen a Festetics-kastélynál
Nos, ezt a látványt szeretnék biztosítani bármely látogató számára a területen. A park sétaútjai minden korosztályt csábítanak: ideális hely családi kiránduláshoz, romantikus andalgáshoz vagy egy kis elmélyült egyedülléthez. A természetbarátok, fotósok és történelmi emlékeket keresők számára Dég igazi kincs, ahol a múlt és a jelen harmóniája szinte kézzel tapintható – november 1. és február 28. között ráadásul ingyenesen.
Az ősz arca Dégen
A virtuális kalandozáshoz kattintson az alábbi képre:
A dégi Festetics-kastély az ősz színeibenFotók: Szanyi-Nagy Judit