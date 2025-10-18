Közeleg a dátum: ezekben a hónapokban ingyen látogathatod a Dégi kastély mesés angolkertjét (rengeteg fotóval)

A fák között megbúvó kis tavak, hidak és a sziget úgy idézi meg a 19. századi romantikát, mintha időutazáson vennénk részt. A Festetics-kastély egykor a magyar arisztokrácia egyik legfényűzőbb otthona volt. A klasszicista épület és a köré álmodott táj együttese ma is lenyűgöző látványt nyújt – különösen a parkban sétálva, ahol a természet évszakokon át váltogatja ruháit. A kastélyt körülölelő tórendszer, a Szerpentin-tó szigete és az apró hídon át megközelíthető Holland-ház mind azt a gondosan megkomponált harmóniát őrzik, amely a Festetics-család ízlését dicséri. Tavasszal madárdal, nyáron buja zöld árnyak, ősszel aranyló lombszőnyeg fogadja a látogatót – télen pedig csendes, mesébe illő nyugalom.

A Festetics-kastély és a park: egy varázslatos hely, ahol megáll az idő – most kifejezetten jó ötlet felkeresni

Fotó: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

Ingyenesen a Festetics-kastélynál

Nos, ezt a látványt szeretnék biztosítani bármely látogató számára a területen. A park sétaútjai minden korosztályt csábítanak: ideális hely családi kiránduláshoz, romantikus andalgáshoz vagy egy kis elmélyült egyedülléthez. A természetbarátok, fotósok és történelmi emlékeket keresők számára Dég igazi kincs, ahol a múlt és a jelen harmóniája szinte kézzel tapintható – november 1. és február 28. között ráadásul ingyenesen.

Az ősz arca Dégen

