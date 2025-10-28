Hogy lehet elengedni valakit, ha még mindig szeretjük? - Nyilvánosságra kerül a titok (galéria)

Hétfő délelőtt zajlott a Kék égbolt című produkció sajtópróbája a székesfehérvári Pelikán Fészekben. A darabot Selmeczi Bea írta, a színpadra Ferenczy-Nagy Boglárka állítja. A produkció két főszereplője Váradi Eszter Sára és Fehér Diána Aida, akik egy családon belüli erőszak történetét tárják a közönség elé.

Egy családon belüli erőszak történetét láthatjuk a színpadon

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Családon belüli erőszak története a színpadon

„Kiléphetünk az örökölt családi mintából? Hogy lehet elengedni valakit, ha még mindig szeretjük? Amikor Hanna épp próbál szakítani bántalmazó vőlegényével, a nagymamája váratlanul megjelenik a lakásában egy tál süteménnyel. Hanna úgy tesz, mintha minden a legnagyobb rendben volna, de a nagymama átlát rajta. Aztán megszólal a telefon, és a csengőhang zenéje régi emlékeket ébreszt benne, olyan dolgokról vall, amikről eddig még senkinek sem beszélt...” – írja a Kék égbolt című darab ajánlójában a Vörösmarty Színház. A Vörösmarty Színház október 29-én mutatja be Selmeczi Bea Kék égbolt című színdarabját Váradi Eszter Sára és Fehér Diána Aida főszereplésével.

