Fájdalmas történet

Hogy lehet elengedni valakit, ha még mindig szeretjük? - Nyilvánosságra kerül a titok (galéria)

#produkció#vörösmarty színház#színdarab#családon belüli erőszak

Hanna szakítani készült bántalmazó vőlegényével, ám egy váratlan családi vallomás mindent megváltoztatott. Vajon ki lehet lépni az örökölt fájdalmak és bántalmazási minták ördögi köréből? Hétfő délelőtt tartották a Kék égbolt című produkció sajtópróbáját a székesfehérvári Pelikán Fészekben. Selmeczi Bea darabját Ferenczy-Nagy Boglárka állítja színpadra, szereplői Váradi Eszter Sára és Fehér Diána Aida.

Feol.hu
Hogy lehet elengedni valakit, ha még mindig szeretjük? - Nyilvánosságra kerül a titok (galéria)

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Hétfő délelőtt zajlott a Kék égbolt című produkció sajtópróbája a székesfehérvári Pelikán Fészekben. A darabot Selmeczi Bea írta, a színpadra Ferenczy-Nagy Boglárka állítja. A produkció két főszereplője Váradi Eszter Sára és Fehér Diána Aida, akik egy családon belüli erőszak történetét tárják a közönség elé.

Családon belüli erőszakról szól Selmeczy Bea darabja
Egy családon belüli erőszak történetét láthatjuk a színpadon
Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Családon belüli erőszak története a színpadon

„Kiléphetünk az örökölt családi mintából? Hogy lehet elengedni valakit, ha még mindig szeretjük? Amikor Hanna épp próbál szakítani bántalmazó vőlegényével, a nagymamája váratlanul megjelenik a lakásában egy tál süteménnyel. Hanna úgy tesz, mintha minden a legnagyobb rendben volna, de a nagymama átlát rajta. Aztán megszólal a telefon, és a csengőhang zenéje régi emlékeket ébreszt benne, olyan dolgokról vall, amikről eddig még senkinek sem beszélt...” – írja a Kék égbolt című darab ajánlójában a Vörösmarty Színház. A Vörösmarty Színház október 29-én mutatja be Selmeczi Bea Kék égbolt című színdarabját Váradi Eszter Sára és Fehér Diána Aida főszereplésével.

(Galéria a képre kattintva!)

Kék égbolt című produkció a Vörösmarty Színházban

Fotók: Nagy Norbert / FMH

 

 

