Őszi Színdobogás, múlt és jelen találkozása

1 órája

Büki Zsuzsanna személyes, művészi kőtárat hozott létre képeivel

Címkék#tárlat#művész#kőtár

Büki Zsuzsanna festő- és grafikusművész a múlt építészeti értékeit jelenítette meg kortárs szemlélettel, kortárs eszközökkel létrehozott képein.

Bokros Judit
Büki Zsuzsanna személyes, művészi kőtárat hozott létre képeivel

Büki Zsuzsanna elektrográfiái közel húsz középkori faragvány alapján készültek

Forrás: Szentes Ottokár

„Színdobogás - a Solium Regni nyomán” című kiállítása október 17-ig, péntekig még látogatható a székesfehérvári Pelikán Galériában. 
A szépen színesedő őszhöz illő műveket felvonultató tárlatot Büki Zsuzsannának a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban tett látogatása ihlette, amely szó szerint megdobogtatta a szívét. A saját tárlatán bemutatott műveket a székesfehérvári önkormányzat Lánczos-Szekfű ösztöndíjának segítségével valósította meg az alkotó, aki több tárlatvezetést is tartott a szeptember közepén megnyílt kiállításban. Osztályok és egyéni látogatók is érdeklődve hallgatták a képek készülésének történetét, módját, azt az utat, ahogyan Zsuzsanna egymásra rétegezte az évszázadok lenyomatait.
Kérdésemre elmesélte: a látogatóközpontban járva elismeréssel figyelte a tökéletesen elrendezett szürke köveket, az egykori koronázó bazilika középkori maradványait – ám ezek szépsége és a professzionális kialakítás mellett azt érezte, hogy hiányoznak neki a színek. Így – a kőtárban látottakat továbbgondolva – létrehozta a rá jellemző stílusban, színekkel megalkotott műveit, amelyekből egyfajta személyes, átírt, átszínezett, művészi kőtár állt össze. 

A művész által tartott tárlatvezetések iránt diákok is érdeklődtek Fotó: Büki Zsuzsanna
Forrás: Büki Zsuzsanna

– Régóta foglalkoztatnak múltunk feltárt tárgyi emlékei, az ott- és elfelejtett fragmentumok. Miután nekiálltam a munkának, többször visszatértem a kőtárba fotózni a kőfaragványokat, megfigyelni a részleteket. Végül közel húsz középkori faragványt válogattam ki a kőtár gazdag anyagából, ezeket öltöztettem új formába a színekkel. Egyébként – az újabb kutatások szerint – a XII-XIII. századi épületplasztikák színesek voltak, csak ez ma már nem igazán látható – osztotta meg gondolatait Zsuzsa.
A pályázatra beadott art projekt részét képezik az elektrográfia műfajában létrehozott képek. A művész másik szándéka éppen ennek a technikának a népszerűsítése volt, hiszen ő már közel húsz éve használja. 
– Elektrográfiáimon döntően a festőiség dominál. Saját fotóimból indulok ki, ezeket alakítom, rétegezem az ugyancsak egyedi grafikáimmal, gesztusaimmal, festményeimmel a számítógép segítségével. Mindeközben kényesen ügyelek a manuális-kézműves és a digitális kellő egyensúlyára – mondja a művész, aki tagja a Magyar Elektrográfiai Társaságnak is. 
A Pelikán Galéria három termében október 17-én 18 óráig huszonhárom elektrográfia látható, egy monitoron pedig a munkafolyamat követhető nyomon. 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
