Büki Zsuzsanna személyes, művészi kőtárat hozott létre képeivel

„Színdobogás - a Solium Regni nyomán” című kiállítása október 17-ig, péntekig még látogatható a székesfehérvári Pelikán Galériában.

A szépen színesedő őszhöz illő műveket felvonultató tárlatot Büki Zsuzsannának a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban tett látogatása ihlette, amely szó szerint megdobogtatta a szívét. A saját tárlatán bemutatott műveket a székesfehérvári önkormányzat Lánczos-Szekfű ösztöndíjának segítségével valósította meg az alkotó, aki több tárlatvezetést is tartott a szeptember közepén megnyílt kiállításban. Osztályok és egyéni látogatók is érdeklődve hallgatták a képek készülésének történetét, módját, azt az utat, ahogyan Zsuzsanna egymásra rétegezte az évszázadok lenyomatait.

Kérdésemre elmesélte: a látogatóközpontban járva elismeréssel figyelte a tökéletesen elrendezett szürke köveket, az egykori koronázó bazilika középkori maradványait – ám ezek szépsége és a professzionális kialakítás mellett azt érezte, hogy hiányoznak neki a színek. Így – a kőtárban látottakat továbbgondolva – létrehozta a rá jellemző stílusban, színekkel megalkotott műveit, amelyekből egyfajta személyes, átírt, átszínezett, művészi kőtár állt össze.

A művész által tartott tárlatvezetések iránt diákok is érdeklődtek Fotó: Büki Zsuzsanna

– Régóta foglalkoztatnak múltunk feltárt tárgyi emlékei, az ott- és elfelejtett fragmentumok. Miután nekiálltam a munkának, többször visszatértem a kőtárba fotózni a kőfaragványokat, megfigyelni a részleteket. Végül közel húsz középkori faragványt válogattam ki a kőtár gazdag anyagából, ezeket öltöztettem új formába a színekkel. Egyébként – az újabb kutatások szerint – a XII-XIII. századi épületplasztikák színesek voltak, csak ez ma már nem igazán látható – osztotta meg gondolatait Zsuzsa.

A pályázatra beadott art projekt részét képezik az elektrográfia műfajában létrehozott képek. A művész másik szándéka éppen ennek a technikának a népszerűsítése volt, hiszen ő már közel húsz éve használja.

– Elektrográfiáimon döntően a festőiség dominál. Saját fotóimból indulok ki, ezeket alakítom, rétegezem az ugyancsak egyedi grafikáimmal, gesztusaimmal, festményeimmel a számítógép segítségével. Mindeközben kényesen ügyelek a manuális-kézműves és a digitális kellő egyensúlyára – mondja a művész, aki tagja a Magyar Elektrográfiai Társaságnak is.

A Pelikán Galéria három termében október 17-én 18 óráig huszonhárom elektrográfia látható, egy monitoron pedig a munkafolyamat követhető nyomon.



