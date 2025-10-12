október 12., vasárnap

Feol podcast

1 órája

Beszélgetés a Balett Színház vezetőivel

Címkék#feol podcast#Christina Porres Mormeneó#Egerházi Attila#Székesfehérvári Balett Színház

Silye Sándor
Beszélgetés a Balett Színház vezetőivel

A Székesfehérvári Balett Színház elkezdte a 2025/26-os szezont, a lenyűgöző Hattyúk Tava előadással. Ennek apropójából Silye Sándor beszélgetett Egerházi Attila igazgatóval, koreográfussal és Christina Porres Mormeneóval, vezető balett táncossal, balett mesterrel az előttük álló szezonról, az új bemutatókról, és a repertoárban tartott darabokról. 

 

 

Feol podcast

