Beszélgetés a Balett Színház vezetőivel

A Székesfehérvári Balett Színház elkezdte a 2025/26-os szezont, a lenyűgöző Hattyúk Tava előadással. Ennek apropójából Silye Sándor beszélgetett Egerházi Attila igazgatóval, koreográfussal és Christina Porres Mormeneóval, vezető balett táncossal, balett mesterrel az előttük álló szezonról, az új bemutatókról, és a repertoárban tartott darabokról.