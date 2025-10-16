október 16., csütörtök

Bakonyi István első verseskötete: a tehetség és a titok találkozása

Szerda este mutatták be telt ház előtt Bakonyi István első verseskötetét a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A Galamb a járdán című kötet kapcsán Iancu Laura József Attila-díjas költő, író, néprajzkutató és a kötet szerkesztője, Szegedi Kovács György költő beszélgetett Bakonyi István irodalomtörténésszel. Az est házigazdája Jakubek Tiborné, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazgatója volt, gitáron és dalban közreműködött Cserta Gábor.

Gombor Lili
Bakonyi István első verseskötete: a tehetség és a titok találkozása

Fotó: GL

Bakonyi István első verseskötete, a Galamb a járdán egy különleges utazás a líra világába, amelyben a költő saját hangján mutatja meg gondolatait és érzéseit. A versekben rejlő tehetség és kreativitás az olvasót az alkotás mélyebb rétegei felé vezeti, miközben a titok és az ihlet erejét is érzékelteti. A kötetbemutatón Bakonyi István beszélt arról, hogy az igazi tehetség nem másol, hanem eredeti alkotást hoz létre. A kötet így egyszerre személyes és univerzális üzenetet hordoz, megmutatva az olvasónak a költészet varázsát.

Bakonyi István könyvbemutatója
Bakonyi István telt ház előtt beszélt első verseskötetéről
Fotó: Gombor Lili / FMH

Bakonyi István lírája

„Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, Mégis a legtöbb: ember, aki él, – Mindenkinek rokona, ismerőse, Mindenkinek utódja, őse, – Nem mondhatom el senkinek, Elmondom hát mindenkinek. [...] Még nem tudom, mit mondok majd, nem én, De úgy sejtem, örömhírt hoztam én. Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt” – idézett Karinthy Frigyes Előszó című verséből Iancu Laura József Attila-díjas költő, hogy e sorokkal próbáljon utat törni ahhoz a titokhoz, amelyet csak maga a költő, Bakonyi István tudhat. Hogy pontosan mi az a titok, jó hír, amelyet Bakonyi István Galamb a járdán című verseskötetében közread, az aligha mondható el egyszerűen, a közlés szintjén, s tán nem véletlen, hogy Bakonyi István, aki bár nem vallja magát költőnek, ezúttal mégis elkanyarodott a prózától a líra felé. S hogy a kifejezés vágyán túl miért is tett így egy hivatását tekintve irodalomtudós, arról Szegedi Kovács György költő kérdezte az első verseskötetével jelentkező szerzőt.

Bakonyi István 1952-ben született Székesfehérváron. Iskoláit Bodajkon, majd a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban végezte. A Pécsi Tanárképző Főiskolán magyar-angol szakon 1976-ban, az ELTE kiegészítő magyar szakán 1980-ban szerzett diplomát. 1984-ben Németh László életművéről szóló dolgozatával lett bölcsészdoktor, 2004-ben Bella István pályájáról szóló disszertációjával PHD-fokozatot szerzett. Különböző iskolai munkahelyeit követően a Kodolányi János Főiskola oktatója volt, főiskolai tanárként ment nyugdíjba 2015-ben; ebben az évben tünették ki József Attila-díjjal. 2020 szeptemberében a közművelődési tevékenysége elismeréseként Toldy Ferenc-díjat kapott, 2025-ben Illyés Gyula-díjban részesült. 1976 óta 785 írása jelent meg folyóiratokban. Jelenleg a Mgyar Írószövetség Közép-Dunántúli Csoportjának és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozatának, 2019 óta pedig a Csoóri Sándor Társaságnak az elnöke.

A lírai hang mögött

S minthogy olyan szerzőről van szó, aki – környezetének buzdítására –, először jelentkezett a nyilvánosság előtt verseivel, megkerülhetetlen volt a kérdés: kik inspirálták? Mert hogy a művészethez alapvetően sokat nem konyító ember is tudja, hogy a művész mögött inspiráció, ihlet áll, jóllehet, ez nem feltétlen egy költőtárs lesz, ámbátor a múl század örökségeként ildomos rámutatni valakire. Ha az ember kitartón kérdezi Bakonyi Istvánt, ő maga is meg tudja nevezni azokat, akik hatottak rá, ám ezek száma csekély, jóllehet, tucatnyi szerzőtől olvasott már. De mint ahogy maga is felhívta rá a figyelmet, az értő és érdeklődő olvasás nem jelenti azt, hogy az interpretálás olyan intezitású legyen, hogy az befolyásolja az alkotó szellemet is. Az, amiből a mű születik, nehezen hozzáférhető, nem hat rá minden, s jól van ez így. Éppen ezért különleges. Hiszen abszurditás is lenne, hogy mindenki, aki olvasott József Attilát vagy Ady Endrét, az ő nyomdokukba lépve alkosson tehetsége szerint. S itt a kulcsszó: tehetség. Ahogy Bakonyi István is megjegyezte, ő nem akart és nem akar epigon lenni. Az igazi tehetség nem másol, hanem alkot. Eredendőt, egyedit, azt, ami ő maga, s amelyről – bárhogy is faggatják – nem mondhat el mindent, mert mindenkinek megvannak a maga titkai – jegyezte meg Bakonyi István. Értelemszerűen e kíváncsiskodás célja az alkotó felé, nem más, mint a versek lényegéhez való közelebb kerülés szándéka, mert éppen az irodalommal foglalkozók tudják a legjobban, mennyire mást is mondhat egy vers, egy írás, ha ismerjük alkotójának motivációit, harcait, örömeit, egyszóval a belső világát.

Versnyelv és szubjektivitás

Ám adódik a kérdés: miként változik az irodalomtudós vershez való viszonya, ha már nemcsak tanulmányozásának tárgya a vers, hanem teremtő képzeletének gyümölcse is? – Tette fel a kérdést Iancu Laura, tovább firtatva a kérdés azzal, volt-e valamiféle "aha"- élménye a szerzőnek, aki eddig csak mint "kívülálló" vizsálta a költészetet. – Abban nem igazán hiszek, hogy tudomány. A tudomány számomra inkább a reáliák tudománya, a művészet teljesen más, ott fontosak a szubjektív elemek – felelte Bakonyi István, s hogy még inkább rávilágítson arra, hogy a lírai nyelv – az iméntiek okán – nem fordítható le mértani pontossággal a hétköznapi nyelvre, kijelentette, fogalma sincs, mire gondolt egy, Szegedi Kovács György által idézett versszakában. Mert az irodalom metanyelv, s lényege éppen ez. Az e nyelven kifejezett szubjektív tartalom nem közvetlenül hozzáférhető és éppen így nem lefordítható. Ahogy Örkény írta a paprikakoszorúról, hogy mi teszi azt azzá ami, a paprika-e vagy a madzag, úgy az irodalom esetében sem könnyű körvonalazni, mi teszi azzá, ami: a nyelv, amelyen megszólal és/vagy a tartalom, amit kifejez? Semmi esetre sem mondhatjuk, hogy vagy az egyik vagy a másik, és ízekre sem érdemes szedni, porrá törni a paprikát és szétszálazni a madzagot, mert az esszencia furcsa jószág, s úgy viselkedik, mint a homok: minél erősebben szorítjuk, annál gyorsabban pereg ki az ujjaink közül. A prózát, s kivéltképp a verset hagyni kell hatni, működni. 

Nem véletlenül végződik nyitott kérdéssel Bakonyi István több verse is, amit tipográfiailag is jelez. A jó vers egyik legfőbb ismérve, hogy gondolkodni hív: nem kijelent, nem közöl, nem tolakodik, hanem felkínálja magát az olvasónak. Ebben rejlik a költészet varázsa, amit a Galamb a járdán című kötet címadó versében is felfedezhetünk: bár az ihletadó történet személyes történet, mégis egyetemes, mindenki számára érthető üzenetet, érzést fejez ki. Jóllehet a kötetben közölt versek – Bakonyi István megvallása szerint is – határozott ember- és istenképet mutatnak, a versek egyike sem marad privát, személyes, üzenetükkel áttörik a személyes határát, hogy a remény, a hit és a szeretet üzenetét hordozva teljesítsék be küldetésüket, azt, amire a művészet, és így a Galamb a járdán című kötet versei is hivatottak.

 

 

