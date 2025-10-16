Bakonyi István első verseskötete: a tehetség és a titok találkozása

Bakonyi István első verseskötete, a Galamb a járdán egy különleges utazás a líra világába, amelyben a költő saját hangján mutatja meg gondolatait és érzéseit. A versekben rejlő tehetség és kreativitás az olvasót az alkotás mélyebb rétegei felé vezeti, miközben a titok és az ihlet erejét is érzékelteti. A kötetbemutatón Bakonyi István beszélt arról, hogy az igazi tehetség nem másol, hanem eredeti alkotást hoz létre. A kötet így egyszerre személyes és univerzális üzenetet hordoz, megmutatva az olvasónak a költészet varázsát.

Bakonyi István telt ház előtt beszélt első verseskötetéről

Fotó: Gombor Lili / FMH

Bakonyi István lírája

„Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, Mégis a legtöbb: ember, aki él, – Mindenkinek rokona, ismerőse, Mindenkinek utódja, őse, – Nem mondhatom el senkinek, Elmondom hát mindenkinek. [...] Még nem tudom, mit mondok majd, nem én, De úgy sejtem, örömhírt hoztam én. Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt” – idézett Karinthy Frigyes Előszó című verséből Iancu Laura József Attila-díjas költő, hogy e sorokkal próbáljon utat törni ahhoz a titokhoz, amelyet csak maga a költő, Bakonyi István tudhat. Hogy pontosan mi az a titok, jó hír, amelyet Bakonyi István Galamb a járdán című verseskötetében közread, az aligha mondható el egyszerűen, a közlés szintjén, s tán nem véletlen, hogy Bakonyi István, aki bár nem vallja magát költőnek, ezúttal mégis elkanyarodott a prózától a líra felé. S hogy a kifejezés vágyán túl miért is tett így egy hivatását tekintve irodalomtudós, arról Szegedi Kovács György költő kérdezte az első verseskötetével jelentkező szerzőt.

Fotó: Kovács Dávid

Bakonyi István 1952-ben született Székesfehérváron. Iskoláit Bodajkon, majd a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban végezte. A Pécsi Tanárképző Főiskolán magyar-angol szakon 1976-ban, az ELTE kiegészítő magyar szakán 1980-ban szerzett diplomát. 1984-ben Németh László életművéről szóló dolgozatával lett bölcsészdoktor, 2004-ben Bella István pályájáról szóló disszertációjával PHD-fokozatot szerzett. Különböző iskolai munkahelyeit követően a Kodolányi János Főiskola oktatója volt, főiskolai tanárként ment nyugdíjba 2015-ben; ebben az évben tünették ki József Attila-díjjal. 2020 szeptemberében a közművelődési tevékenysége elismeréseként Toldy Ferenc-díjat kapott, 2025-ben Illyés Gyula-díjban részesült. 1976 óta 785 írása jelent meg folyóiratokban. Jelenleg a Mgyar Írószövetség Közép-Dunántúli Csoportjának és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Fejér Megyei Tagozatának, 2019 óta pedig a Csoóri Sándor Társaságnak az elnöke.

A lírai hang mögött

S minthogy olyan szerzőről van szó, aki – környezetének buzdítására –, először jelentkezett a nyilvánosság előtt verseivel, megkerülhetetlen volt a kérdés: kik inspirálták? Mert hogy a művészethez alapvetően sokat nem konyító ember is tudja, hogy a művész mögött inspiráció, ihlet áll, jóllehet, ez nem feltétlen egy költőtárs lesz, ámbátor a múl század örökségeként ildomos rámutatni valakire. Ha az ember kitartón kérdezi Bakonyi Istvánt, ő maga is meg tudja nevezni azokat, akik hatottak rá, ám ezek száma csekély, jóllehet, tucatnyi szerzőtől olvasott már. De mint ahogy maga is felhívta rá a figyelmet, az értő és érdeklődő olvasás nem jelenti azt, hogy az interpretálás olyan intezitású legyen, hogy az befolyásolja az alkotó szellemet is. Az, amiből a mű születik, nehezen hozzáférhető, nem hat rá minden, s jól van ez így. Éppen ezért különleges. Hiszen abszurditás is lenne, hogy mindenki, aki olvasott József Attilát vagy Ady Endrét, az ő nyomdokukba lépve alkosson tehetsége szerint. S itt a kulcsszó: tehetség. Ahogy Bakonyi István is megjegyezte, ő nem akart és nem akar epigon lenni. Az igazi tehetség nem másol, hanem alkot. Eredendőt, egyedit, azt, ami ő maga, s amelyről – bárhogy is faggatják – nem mondhat el mindent, mert mindenkinek megvannak a maga titkai – jegyezte meg Bakonyi István. Értelemszerűen e kíváncsiskodás célja az alkotó felé, nem más, mint a versek lényegéhez való közelebb kerülés szándéka, mert éppen az irodalommal foglalkozók tudják a legjobban, mennyire mást is mondhat egy vers, egy írás, ha ismerjük alkotójának motivációit, harcait, örömeit, egyszóval a belső világát.