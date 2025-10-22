34 perce
Arthur Miller klasszikusa kel életre a Vörösmarty Színházban – galéria
Október 25-én mutatja be a Vörösmarty Színház Az ügynök halálát Hargitai Iván rendezésében. Szerda délelőtt tartották a darab sajtónyilvános próbáját, amelyről fotóriportot készítettünk.
Az ügynök halála című musicalt Hargitai Iván állítja színpadra, Willy Loman szerepében Gáspár Sándor lép színpadra, feleségét, Lindát Varga Mária alakítja. Fiaik, Biff és Happy szerepében Sarádi Zsoltot és Egyed Attilát láthatja a közönség. Arthur Miller világhírű drámája megrendítő erővel mutatja meg egy átlagos férfi, Willy Loman küzdelmét az elvárásokkal, a családdal és önmagával szemben. A darab azonban nem csupán egy ember tragédiája, hanem mindnyájunknak tükröt tart. Kérdései ma is aktuálisak: Hogyan mérjük a sikert? Mit ér az ember, ha nem képes beteljesíteni saját álmait? És meddig kapaszkodunk illúziókba, mielőtt szembenézünk az igazsággal?
Az ügynök halála című darabot október 25-én 19.00 órakor mutatják be a Vörösmarty Színház nagyszínpadán. További részletek és a színház repertoárja elérhető a Vörösmartyszínház.hu oldalon.
Az ügynök halála – sajtópróbaFotók: Fehér Gábor / FMH
